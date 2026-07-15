 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les estimations concernant Citigroup ont été révisées après que la banque a signalé une hausse de ses dépenses ; son action s'est effondrée
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 18:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action Citigroup a chuté malgré une hausse de 45 % de son résultat net au deuxième trimestre

* Citigroup prévoit une hausse de ses dépenses au second semestre

* La banque prévoit de dépenser plus que les 800 millions de dollars initialement prévus pour les licenciements

par Tatiana Bautzer

Les analystes ont révisé leurs estimations concernant Citigroup mercredi, après que la direction de la banque a surpris les investisseurs en prévoyant une hausse des dépenses au second semestre.

Bien qu’elle ait dépassé les estimations des analystes au deuxième trimestre avec une hausse de 45 % de son résultat net, l’action Citigroup a chuté de 5,3 % mardi.

« La cause en est une combinaison d’attentes élevées et de messages confus sur les perspectives du second semestre lors de la conférence téléphonique sur les résultats », a déclaré mercredi Ebrahim Poonawala, analyste chez Bank of America, dans un rapport adressé à ses clients. Avant cette conférence, l’action Citi était en hausse de 2 %.

La banque a annoncé un rendement des fonds propres tangibles de 13,1 % au premier semestre, mais a décidé de s’en tenir à ses prévisions annuelles, qui tablent sur un rendement compris entre 10 % et 11 %. « Cela a suscité une demi-douzaine de questions du type: “Vous voulez dire que le second semestre 2026 sera catastrophique?” », a écrit Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, dans son rapport publié mercredi et intitulé « Le problème des prévisions ».

La directrice générale Jane Fraser et le directeur financier Gonzalo Luchetti ont expliqué aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la banque avait décidé d’avancer une partie des 5 milliards de dollars d’investissements supplémentaires qu’elle avait estimés nécessaires pour accroître sa part de marché lors de la journée des investisseurs. La banque prévoit également de dépenser plus que les 800 millions de dollars initialement prévus pour les licenciements.

Répondant à une question, Jane Fraser a précisé que ces investissements seraient destinés à mener une « offensive » et non à rattraper son retard. « Il ne s’agit pas d’une restructuration, mais de mesures offensives visant à mieux gagner des parts de marché et à rivaliser dans un environnement plus concurrentiel, notamment dans le domaine des cartes de crédit », a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, qui s’attend toujours à ce que la banque dépasse son objectif de rentabilité de 11 % en 2026.

Chris Kotowski a expliqué que la perspective d’une hausse des dépenses l’avait empêché de relever ses estimations davantage qu’il ne l’avait fait.

Ebrahim Poonawala a déclaré que cette stratégie constituait un « incident tactique » qui ne modifiait ni son objectif de cours ni sa recommandation d’achat. Il a toutefois revu à la hausse ses estimations concernant le ratio d’efficacité de la banque, le portant à 60,3 % contre une estimation précédente de 59,6 %. BofA a également modifié son estimation du bénéfice par action pour 2026, la portant à 11,09 dollars contre 10,79 dollars avant le deuxième trimestre.

David Chiaverini, de Jefferies, a revu à la baisse ses estimations de bénéfice par action pour 2026 et 2027, les ramenant de 10,95 dollars à 12,75 dollars à une fourchette de 10,65 dollars à 12,60 dollars. L’analyste a toutefois maintenu sa recommandation « acheter ».

Chris McGratty, de KBW, s’est montré parmi les plus optimistes, affirmant que l’anticipation des dépenses avait servi de prétexte pour réaliser des plus-values sur le titre. KBW a relevé de 1 % son estimation du BPA pour l’ensemble de l’année, la faisant passer de 11 dollars à 11,15 dollars, une hausse inférieure à ce qui aurait été possible compte tenu des résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre.

Citigroup a refusé de commenter ces informations.

Valeurs associées

CITIGROUP
133,665 USD NYSE +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 18:57:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 382,43 +0,19%
2CRSI
26,68 -5,39%
Pétrole Brent
84,67 -0,55%
STELLANTIS
5,173 +3,58%
VUSION
121 -8,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank