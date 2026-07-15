Les estimations concernant Citigroup ont été révisées après que la banque a signalé une hausse de ses dépenses ; son action s'est effondrée

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* Le cours de l'action Citigroup a chuté malgré une hausse de 45 % de son résultat net au deuxième trimestre

* Citigroup prévoit une hausse de ses dépenses au second semestre

* La banque prévoit de dépenser plus que les 800 millions de dollars initialement prévus pour les licenciements

par Tatiana Bautzer

Les analystes ont révisé leurs estimations concernant Citigroup mercredi, après que la direction de la banque a surpris les investisseurs en prévoyant une hausse des dépenses au second semestre.

Bien qu’elle ait dépassé les estimations des analystes au deuxième trimestre avec une hausse de 45 % de son résultat net, l’action Citigroup a chuté de 5,3 % mardi.

« La cause en est une combinaison d’attentes élevées et de messages confus sur les perspectives du second semestre lors de la conférence téléphonique sur les résultats », a déclaré mercredi Ebrahim Poonawala, analyste chez Bank of America, dans un rapport adressé à ses clients. Avant cette conférence, l’action Citi était en hausse de 2 %.

La banque a annoncé un rendement des fonds propres tangibles de 13,1 % au premier semestre, mais a décidé de s’en tenir à ses prévisions annuelles, qui tablent sur un rendement compris entre 10 % et 11 %. « Cela a suscité une demi-douzaine de questions du type: “Vous voulez dire que le second semestre 2026 sera catastrophique?” », a écrit Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, dans son rapport publié mercredi et intitulé « Le problème des prévisions ».

La directrice générale Jane Fraser et le directeur financier Gonzalo Luchetti ont expliqué aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la banque avait décidé d’avancer une partie des 5 milliards de dollars d’investissements supplémentaires qu’elle avait estimés nécessaires pour accroître sa part de marché lors de la journée des investisseurs. La banque prévoit également de dépenser plus que les 800 millions de dollars initialement prévus pour les licenciements.

Répondant à une question, Jane Fraser a précisé que ces investissements seraient destinés à mener une « offensive » et non à rattraper son retard. « Il ne s’agit pas d’une restructuration, mais de mesures offensives visant à mieux gagner des parts de marché et à rivaliser dans un environnement plus concurrentiel, notamment dans le domaine des cartes de crédit », a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, qui s’attend toujours à ce que la banque dépasse son objectif de rentabilité de 11 % en 2026.

Chris Kotowski a expliqué que la perspective d’une hausse des dépenses l’avait empêché de relever ses estimations davantage qu’il ne l’avait fait.

Ebrahim Poonawala a déclaré que cette stratégie constituait un « incident tactique » qui ne modifiait ni son objectif de cours ni sa recommandation d’achat. Il a toutefois revu à la hausse ses estimations concernant le ratio d’efficacité de la banque, le portant à 60,3 % contre une estimation précédente de 59,6 %. BofA a également modifié son estimation du bénéfice par action pour 2026, la portant à 11,09 dollars contre 10,79 dollars avant le deuxième trimestre.

David Chiaverini, de Jefferies, a revu à la baisse ses estimations de bénéfice par action pour 2026 et 2027, les ramenant de 10,95 dollars à 12,75 dollars à une fourchette de 10,65 dollars à 12,60 dollars. L’analyste a toutefois maintenu sa recommandation « acheter ».

Chris McGratty, de KBW, s’est montré parmi les plus optimistes, affirmant que l’anticipation des dépenses avait servi de prétexte pour réaliser des plus-values sur le titre. KBW a relevé de 1 % son estimation du BPA pour l’ensemble de l’année, la faisant passer de 11 dollars à 11,15 dollars, une hausse inférieure à ce qui aurait été possible compte tenu des résultats supérieurs aux attentes du deuxième trimestre.

Citigroup a refusé de commenter ces informations.