Les espoirs de redressement de LVMH dépendent de l'issue de la crise au Moyen-Orient, selon le directeur général Arnault

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(se répète sans changement)

Les espoirs de reprise pour le géant français du luxe LVMH LVMH.PA dépendent de l'issue de la crise au Moyen-Orient, a déclaré Bernard Arnault, son directeur général, aux actionnaires jeudi.

Si la crise au Moyen-Orient est résolue, 2026 sera une année de retour à la croissance, a-t-il ajouté.