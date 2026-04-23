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Les espoirs de redressement de LVMH dépendent de l'issue de la crise au Moyen-Orient, selon le directeur général Arnault
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(se répète sans changement)

Les espoirs de reprise pour le géant français du luxe LVMH LVMH.PA dépendent de l'issue de la crise au Moyen-Orient, a déclaré Bernard Arnault, son directeur général, aux actionnaires jeudi.

Si la crise au Moyen-Orient est résolue, 2026 sera une année de retour à la croissance, a-t-il ajouté.

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