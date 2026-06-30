Les entreprises technologiques chinoises se précipitent pour s'introduire en bourse à Hong Kong, dans l'espoir de lever près de 6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues du troisième paragraphe) par Yantoultra Ngui et Scott Murdoch

Cinq entreprises chinoises spécialisées dans la technologie et l’industrie de pointe ont lancé mardi leur introduction en bourse à Hong Kong afin de lever jusqu’à 44,1 milliards de dollars de Hong Kong (5,6 milliards de dollars), ce qui en fait l’une des journées les plus chargées de l’année en matière de nouvelles émissions d’actions, selon les documents déposés par ces sociétés.

La plus importante de ces cinq introductions en bourse est celle de Luxshare Precision Industry 002475.SZ , fournisseur d’Apple coté à Shenzhen, qui cherche à lever jusqu’à 24,27 milliards de dollars de Hong Kong (soit 3,15 milliards de dollars), après avoir envisagé une cotation à Hong Kong pendant plus d’un an.

La vague de nouvelles opérations annoncées mardi s’inscrit dans une tendance croissante des entreprises chinoises à se tourner vers Hong Kong pour lever de nouveaux capitaux, Pékin encourageant davantage de champions nationaux à s’introduire en bourse près de chez eux.

Selon les données de LSEG, les nouvelles introductions en bourse à Hong Kong ont atteint 22,45 milliards de dollars au premier semestre, soit une hausse de près de 57 % par rapport à l’année précédente, ce qui en fait le début d’année le plus actif depuis cinq ans.

Luxshare vend 383,5 millions d’actions à un prix d’offre maximal de 63,28 dollars de Hong Kong par action, selon son prospectus. Le prix définitif sera fixé le 8 juillet, et les négociations devraient débuter le lendemain. L’entreprise fabrique des appareils électroniques, notamment des routeurs, des modules de recharge sans fil et du matériel de visioconférence.

Chaozhou Three-Circle, qui fabrique des matériaux céramiques électroniques et des composants utilisés dans l’électronique, l’automobile et les équipements pour puces, cherche à lever jusqu’à environ 7,16 milliards de dollars de Hong Kong, selon son prospectus.

Nexchip Semiconductor, qui fabrique des puces conçues par d’autres entreprises, a déclaré qu’elle chercherait à lever jusqu’à 6,98 milliards de dollars de Hong Kong.

Guangdong Dtech Technology, fabricant de minuscules forets et d’autres outils utilisés pour la production de circuits imprimés, vise à lever jusqu’à 4,80 milliards de dollars de Hong Kong, comme l’indiquent ses documents déposés.

Rokae (Shandong) Robotics Group, la plus petite des cinq opérations, a déclaré qu’elle vendrait 23 millions d’actions à 38 dollars de Hong Kong chacune afin de lever environ 875 millions de dollars de Hong Kong. L’entreprise fabrique des robots industriels, des robots collaboratifs capables de travailler à proximité des personnes et des robots plus récents liés à l’IA.

(1 $ = 7,8413 dollars de Hong Kong)