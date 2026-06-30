Royaume-Uni: Starmer dévoile son très attendu plan d'investissements dans la défense

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprime depuis Downing Street, dans le centre de Londres, le 5 mars 2026 ( POOL / Jaimi Joy )

Avec plusieurs mois de retard, le Premier ministre démissionnaire Keir Starmer va dévoiler mardi un plan d'investissements à dix ans dans la défense pour moderniser l'armée britannique, avec davantage de moyens pour les drones et les systèmes autonomes.

La présentation de ce plan, promise avant le sommet de l'Otan en Turquie les 7 et 8 juillet, a été plusieurs fois reportée en raison des contraintes budgétaires.

Ces tergiversations ont aggravé la crise politique qui a mené à la chute de Keir Starmer la semaine dernière. Elles avaient préalablement poussé celui qui était alors ministre de la Défense, John Healey, à claquer la porte du gouvernement. Il avait été suivi par le secrétaire d'Etat aux Forces armées, Al Carns.

M. Healey avait accusé le chef du gouvernement et la ministre des Finances Rachel Reeves de ne pas avoir débloqué les fonds nécessaires "pour défendre le pays en cette période de menaces croissantes".

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (g.) et le secrétaire à la Défense John Healey lors d'une rencontre avec des apprentis de l'entreprise aérospatiale BAE system, à Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 20 mars 2025 ( POOL / Oli SCARFF )

Plusieurs autres responsables militaires avaient aussi fait part de leur inquiétude face au risque d'un plan au rabais qui ne permette pas au Royaume-Uni de respecter ses engagements auprès de l'Otan, dans un contexte de fortes pressions américaines.

Selon les premiers éléments dévoilés par le ministère de la Défense, ce plan va mettre l'accent sur le développement des drones et des systèmes autonomes grâce à un investissement de 5 milliards de livres (5,8 milliards d'euros) sur les quatre prochaines années.

"Cet investissement décisif renforcera nos forces armées sur terre, en mer et dans les airs, en garantissant que nos militaires disposent des capacités de pointe nécessaires pour dissuader les menaces émergentes et assurer la sécurité du peuple britannique", a déclaré Keir Starmer avant la présentation du plan, cité dans un communiqué.

Navy "hybride"

Le Premier ministre sortant s'est entretenu du plan lundi avec le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. Londres, comme les autres membres de l'Alliance atlantique, s'est engagé à porter son budget militaire à 3,5% du PIB d'ici 2035.

Démissionnaire, Keir Starmer se rendra au sommet de l'Otan mais ne sera plus en poste pour la mise en œuvre du plan. Son probable successeur Andy Burnham devrait arriver à Downing Street mi-juillet.

Le gouvernement a indiqué que le plan avait été retravaillé depuis le départ de John Healey pour donner plus de place aux nouvelles technologies, comme les drones, et moins aux programmes traditionnels et très chers visant à développer à horizon lointain de nouvelles capacités de pointe.

Au total selon plusieurs médias britanniques, ce sont entre 14,5 et 15 milliards de livres (entre 16,7 et 17,3 milliards d'euros) qui ont été débloqués, environ 1 milliard de plus que le montant qui avait déclenché le départ de John Healey, mais loin des 28 milliards réclamés par l'état-major.

Le Royaume-Uni entend constituer une "force flexible et intégrée", avec des drones autonomes de déminage, des drones quadricoptères tactiques, qui peuvent emporter une charge explosive, et des drones d'attaque à usage unique de type "kamikaze" au faible coût, décrit le ministère.

Dan Jarvis, le nouveau ministre britannique de la Défense, quitte le 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 12 juin 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

L'enveloppe de 5 milliards doit aussi financer le "plus grand centre d'essais de drones en Europe", qui a ouvert ses portes le mois dernier à Swindon, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

"Le caractère de la guerre évolue rapidement. En Ukraine et au Moyen-Orient, les systèmes sans équipage définissent les conflits", a souligné le ministre de la Défense Dan Jarvis, également cité dans le communiqué, en référence à l'utilisation de drones souvent bon marché par l'Ukraine et l'Iran.

Le plan entend également transformer la Royal Navy en une marine "hybride", combinant des navires dits autonomes fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle avec une flotte plus traditionnelle.

Au moins six nouveaux navires de guerre seront également construits pour la Royal Navy, assurant l'activité des chantiers navals britanniques pendant des décennies, détaille le gouvernement.