 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises suppriment des emplois alors que les investissements se tournent vers l'IA
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la correction pour RCOM uniquement)

Les craintes des investisseurs et des économistes de voir l'intelligence artificielle bouleverser les industries établies s'accentuent, Goldman Sachs ayant averti en février que l'accélération de l'adoption de l'IA pourrait faire grimper le chômage aux États-Unis cette année, des pertes d'emplois apparaissant déjà dans les secteurs les plus exposés à l'automatisation.

Les économistes de Goldman Sachs ont estimé en février que la technologie était responsable de 5 000 à 10 000 pertes d'emploi nettes mensuelles l'année dernière dans les secteurs américains les plus exposés.

Une enquête menée par le cabinet mondial de reclassement Challenger, Gray & Christmas a établi un lien entre l'IA et 7 % du total des licenciements prévus aux États-Unis et annoncés en janvier .

Voici une liste par ordre alphabétique des licenciements mondiaux annoncés liés à l'IA depuis octobre dernier:

AGORA AGOP.WA

Le groupe de médias polonais a déclaré en décembre qu'il prévoyait de licencier jusqu'à 166 employés, soit 6,56 % de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à améliorer ses activités numériques.

ALLIANZ ALVG.DE Le groupe d'assurance allemand prévoit de supprimer jusqu'à 1 800 emplois dans sa division d'assurance voyage, l'IA remplaçant de plus en plus les processus manuels, a déclaré à Reuters en novembre dernier une source au fait de ces projets.

AMAZON AMZN.O Le géant de la technologie a confirmé 16 000 suppressions d'emplois dans l'entreprise le 28 janvier, laissant entrevoir la possibilité de nouvelles réductions dans le cadre d'une refonte axée sur l'IA et l'efficacité.

AUTODESK ADSK.O Le fabricant américain de logiciels de conception a déclaré le 22 janvier qu'il supprimerait environ 7 % de sa main-d'œuvre mondiale, soit environ 1 000 emplois, car il réoriente ses dépenses vers sa plateforme cloud et ses initiatives en matière d'IA.

BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS.L Le vendeur de cigarettes, de tabac et de produits à base de nicotine a annoncé le 12 février un nouveau programme de productivité axé sur l'IA qui devrait entraîner des suppressions d'emplois, sans préciser quelle proportion des effectifs serait touchée.

DOW DOW.N Le producteur américain de produits chimiques a déclaré le 29 janvier qu'il allait supprimer environ 4 500 emplois, soit 13 % de son effectif total, car il rationalise tous ses processus de travail de bout en bout en recourant à l'automatisation et à l'IA.

HP INC HPQ.N Le fabricant américain d'ordinateurs et d'imprimantes a déclaré en novembre dernier qu'il prévoyait de supprimer 4 000 à 6 000 emplois dans le monde d'ici l'exercice 2028, car il rationalise ses opérations et adopte l'IA.

MERCADOLIBRE MELI.O La société brésilienne de commerce électronique a licencié 119 personnes dans le cadre de l'expansion de l'IA, a rapporté Folha de S. Paulo le 12 janvier.

META META.O Le propriétaire de Facebook et d'Instagram supprime plus de 1 000 emplois dans son unité Reality Labs dans le cadre d'une réorientation du Metaverse vers les dispositifs d'IA, a rapporté Bloomberg le 13 janvier.

Meta supprime également environ 600 postes sur les plusieurs milliers de rôles dans ses laboratoires de superintelligence, a déclaré le propriétaire des plates-formes de médias sociaux en octobre.

NIKE NKE.N

Le géant des vêtements de sport licencie 775 employés, a déclaré une source familière avec le sujet à Reuters en janvier, alors que l'entreprise cherche à augmenter ses profits et à accélérer son utilisation de l'automatisation.

PINTEREST PINS.N La plateforme de médias sociaux a déclaré en janvier qu'elle allait supprimer jusqu'à 15 % de ses effectifs pour réorienter ses ressources vers des rôles et une stratégie axés sur l'IA.

SEB SEBF.PA Le fabricant français de petits appareils électroménagers et d'ustensiles de cuisine a déclaré le 25 février qu'il lancerait un plan de restructuration qui prendrait également "pleinement avantage" des possibilités offertes par l'IA qui pourrait avoir un impact sur jusqu'à 2 100 emplois dans le monde d'ici 2027.

TELSTRA TLS.AX La plus grande entreprise de télécommunications d'Australie prévoit de supprimer 650 emplois dans le cadre d'une restructuration axée sur l'IA avec l'entreprise indienne Infosys

INFY.NS , a rapporté The Australian le 11 février.

WISETECH WTC.AX La société australienne de logiciels a déclaré le 25 février qu'elle supprimerait environ 2 000 emplois, soit près d'un tiers de sa main-d'œuvre mondiale, car elle intègre l'IA dans les logiciels clients et les opérations internes.

Valeurs associées

ALLIANZ
383,500 EUR XETRA -0,31%
AMAZON.COM
207,9200 USD NASDAQ 0,00%
AUTODESK INC
233,4500 USD NASDAQ 0,00%
BRIT AMER TOBACC
4 597,000 GBX LSE -0,69%
DOW
29,910 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
928,970 USD NYSE 0,00%
HP
18,805 USD NYSE 0,00%
MERCADOLIBRE
1 740,8800 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
657,0100 USD NASDAQ 0,00%
NIKE -B-
63,960 USD NYSE 0,00%
PINTEREST RG-A
17,820 USD NYSE 0,00%
SEB
51,8500 EUR Euronext Paris -1,61%
TELSTRA GRP
3,6300 USD OTCBB 0,00%
WISETECH GLOB
28,915 EUR Tradegate -3,50%
WISETECH GLOB
31,3500 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank