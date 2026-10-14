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Les entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA s'effondrent alors que les anticipations de hausse des taux américains s'intensifient
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 18:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des entreprises d'IA fortement endettées ont chuté mercredi, les perspectives d'une hausse des taux d'intérêt ayant ravivé les inquiétudes concernant le financement de l'expansion massive du secteur.

Les entreprises dont les actions avaient progressé en début d’année grâce à l’optimisme suscité par l’IA figuraient parmi celles qui ont enregistré les plus mauvaises performances sur les principaux indices de référence.

Voici les détails:

* Les actions des entreprises de néocloud Nebius NBIS.O et CoreWeave CRWV.O ont chuté respectivement de 15,1 % et 9,5 %

* L’action CoreWeave devrait perdre environ un quart de sa valeur ce mois-ci, tandis que celle de Nebius devrait reculer de près de 20 %

* Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O et IREN IREN.O ont reculé respectivement de 8,8 % et 9,9 %

* Les actions d’Oracle ORCL.N , géant de l’IA fortement endetté, ont reculé de 7,2 % et la plupart de ses obligations libellées en dollars ont également baissé

* « Les investisseurs se demandent si le développement de l’IA générera les rendements escomptés », a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners

* Les fabricants de serveurs d’IA Dell DELL.N et HPE

HPE.N ont chuté respectivement de 10,3 % et 6,4 %, Barclays ayant abaissé la notation de ces titres de « surpondération » à « pondération neutre »

* « Les valorisations ont grimpé, les coûts des matières premières ont soutenu les chiffres d’affaires, et nous ne constatons pas encore de tournant significatif en matière d’IA », a déclaré Barclays

* La hausse des taux d’intérêt se traduit par une augmentation des coûts pour les entreprises qui empruntent pour construire des centres de données et acheter des puces d’IA

* La perspective d’une deuxième hausse des taux de la Réserve fédérale dès ce mois-ci s’est renforcée à la suite de la publication de chiffres élevés sur les prix à la consommation

* Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont grimpé de 3,6 points de base, tandis que ceux à deux ans

US2YT=RR ont bondi de 7,2 points de base

* Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de certaines entreprises spécialisées dans l'IA, notamment Oracle et CoreWeave, a atteint des niveaux records, selon les données de S&P Global Market Intelligence

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
20,1950 USD NASDAQ -10,00%
COREWEAVE
65,1369 USD NASDAQ -16,29%
DELL TECHNOLOGIES
512,170 USD NYSE -10,53%
HP ENTERPRISE
64,040 USD NYSE -6,93%
IREN LTD
30,9500 USD NASDAQ -11,06%
NEBIUS GROUP RG-A
185,1400 USD NASDAQ -10,50%
ORACLE
131,970 USD NYSE -7,89%
USA BENCHMARK 10A
5,112 Rates -1,19%
USA BENCHMARK 2A
4,866 Rates -0,66%
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