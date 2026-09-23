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“Les entreprises spécialisées dans l'IA ne devraient pas bénéficier de dérogations réglementaires”, déclare le directeur général de Nvidia dans un podcast
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 22:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , estime que les entreprises spécialisées dans l’IA ne devraient pas bénéficier d’exemptions aux lois sur la concurrence ou en matière de responsabilité, selon un podcast diffusé mercredi.

Au cours d’un entretien de près de deux heures avec Ezra Klein, animateur du podcast du New York Times, Jensen Huang, directeur général de la société cotée en bourse la plus valorisée au monde, a longuement évoqué les agents d’OpenAI qui ont piraté Hugging Face , la plateforme open source dédiée aux logiciels d’IA que Nvidia a rachetée ce mois-ci pour 13 milliards de dollars .

Jensen Huang, qui s’est opposé à une réglementation générale en matière de sécurité de l’IA alors même que des laboratoires tels qu’OpenAI et Anthropic l’ont réclamée , a réitéré sa position selon laquelle il incombe aux laboratoires d’IA de tester leurs produits et de ne commercialiser des modèles qu’une fois qu’ils sont convaincus de leur sécurité.

“Cependant, compte tenu de la complexité du travail qu’ils accomplissent, demander un allègement réglementaire en matière de concurrence ou de responsabilité du fait des produits — je ne pense pas que cela ait du sens. Quand on réclame une réglementation, il ne faut pas demander à être exempté de celles qui sont déjà en vigueur”, a déclaré Jensen Huang, selon une transcription publiée par le journal.

Dans un essai publié ce mois-ci, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé à une dérogation antitrust permettant aux laboratoires d’IA de collaborer sur les questions de sécurité. Certains responsables américains, tels que le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont déclaré que des entreprises du secteur de l’IA avaient demandé des protections en matière de responsabilité, sans toutefois citer d’entreprises spécifiques.

Dans d’autres passages de l’interview, Jensen Huang, de Nvidia, a déclaré qu’il n’était pas opposé à une réglementation visant des produits spécifiques utilisant l’IA, tels que les voitures autonomes.

“La voiture en tant que produit — le robot-taxi — est soumise à de nombreuses réglementations. Si la réglementation est insuffisante, alors la NHTSA devrait intervenir et élaborer de nouvelles règles”, a déclaré Jensen Huang. “L’industrie automobile devrait se doter de nouvelles réglementations. Je ne sais pas ce qui manque, mais s’il y a un manque, alors je serais tout à fait favorable à un renforcement de la réglementation.”

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