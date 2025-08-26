 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 727,50
-1,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises pétrolières chutent en suivant l'évolution des prix du brut en raison des risques liés à l'offre russe
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,5 %, suivant les prix du pétrole O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 1,4 % à 67,86 $/baril; West Texas Intermediate crude CLc1 en baisse de 1,6 % à 63,78 $/baril

** Les prix ont chuté après avoir bondi de près de 2 % lors de la session précédente, les investisseurs ayant réévalué les développements entourant la guerre en Ukraine et les perturbations potentielles de l'approvisionnement en carburant de la Russie

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon XOM.N ont baissé de 0,6 % chacun

** Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N , Coterra Energy CTRA.N et Halliburton HAL.N en baisse de 0,7 % à 1,3 %

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N en baisse de 1,2 %

** Le raffineur Valero VLO.N chute de 0,6 %

Valeurs associées

APA
21,9700 USD NASDAQ -1,74%
BAKER HUGHES RG-A
44,3510 USD NASDAQ -0,18%
CHEVRON
157,280 USD NYSE -0,52%
COTERRA ENERGY
23,585 USD NYSE -1,21%
DEVON ENERGY
35,080 USD NYSE -1,92%
DIAMONDBACK ENG
142,7000 USD NASDAQ -1,77%
EXXON MOBIL
110,675 USD NYSE -0,96%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,025 USD NYSE -1,39%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
67,36 USD Ice Europ -2,01%
Pétrole WTI
63,42 USD Ice Europ -2,07%
SLB
35,390 USD NYSE -0,72%
VALERO ENERGY
146,290 USD NYSE -0,54%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank