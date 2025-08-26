Les entreprises pétrolières chutent en suivant l'évolution des prix du brut en raison des risques liés à l'offre russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,5 %, suivant les prix du pétrole O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 1,4 % à 67,86 $/baril; West Texas Intermediate crude CLc1 en baisse de 1,6 % à 63,78 $/baril

** Les prix ont chuté après avoir bondi de près de 2 % lors de la session précédente, les investisseurs ayant réévalué les développements entourant la guerre en Ukraine et les perturbations potentielles de l'approvisionnement en carburant de la Russie

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N et Exxon XOM.N ont baissé de 0,6 % chacun

** Diamondback Energy FANG.O , Devon Energy DVN.N , Coterra Energy CTRA.N et Halliburton HAL.N en baisse de 0,7 % à 1,3 %

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N en baisse de 1,2 %

** Le raffineur Valero VLO.N chute de 0,6 %