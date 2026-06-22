Les entreprises norvégiennes de services pétroliers vont imposer un lock-out pour mettre fin à la grève liée aux salaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur l'impact sur la production pétrolière, les commentaires de Safe et des citations dans les paragraphes 2-3 et 5)

Les entreprises norvégiennes de services pétroliers vont imposer un lock-out à compter du 27 juin en réponse à une grève en cours sur les salaires menée par les travailleurs représentés par le syndicat national Safe, a déclaré lundi le groupement professionnel représentant les employeurs.

Offshore Norway a indiqué dans un communiqué que, bien que la grève n’ait pour l’instant pas eu d’impact immédiat sur la production pétrolière et gazière du pays, elle avait entraîné « un léger report de la production ».

« Le lock-out retardera encore davantage les opérations de forage déjà affectées par la grève, au moins deux plateformes ayant cessé leur activité », a déclaré un porte-parole du groupe, ajoutant qu’il était difficile de quantifier l’impact potentiel sur la production retardée. Safe a lancé la grève le 15 juin après avoir échoué à conclure un accord salarial , tandis qu’un autre syndicat, Styrke, a accepté l’offre.

« Nous sommes prêts à poursuivre ce combat pour garantir un résultat équitable dans la convention collective relative aux services de forage », a déclaré lundi Kai Anda, vice-président de Safe.

UNE GRÈVE COÛTEUSE POUR LES EMPLOYEURS

Le syndicat a intensifié son action le 18 juin, portant le nombre total de grévistes à 378 et touchant des entreprises telles que SLB SLB.N , DOF Subsea, Halliburton HAL.N , Weatherford, Tios et DeepOcean.

Offshore Norway a indiqué que la grève avait entraîné des coûts élevés pour les entreprises sous-traitantes, les poussant à mettre en place un lock-out.

« Il s’agit d’un instrument juridique s’inscrivant dans le cadre du système de négociation collective et utilisé pour contribuer à mettre fin au conflit », a-t-il ajouté.

Le lock-out concernerait 1 272 membres de Safe sur les quelque 1 770 couverts par l’accord salarial, tout en exemptant certains travailleurs afin de maintenir les dispositifs d’urgence sous-marins essentiels à la sécurité.

Le gouvernement peut contraindre les parties à parvenir à un accord, mais Anda a déclaré que le syndicat Safe ne voyait pas cela se produire pour l’instant.