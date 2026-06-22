Les entreprises norvégiennes de services pétroliers menacent de recourir au lock-out pour mettre fin à la grève en cours

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Le groupement professionnel Offshore Norway a annoncé lundi qu’il imposerait un lock-out à compter du 27 juin aux travailleurs des services pétroliers membres du syndicat Safe, en réponse à une grève en cours portant sur les salaires.

Ce lock-out concernerait 1 272 membres de Safe sur les quelque 1 770 couverts par la convention collective, tout en exemptant certains travailleurs afin de maintenir les dispositifs d’urgence sous-marins essentiels à la sécurité, a précisé dans un communiqué le groupe représentant les entreprises de services pétroliers. Ce lock-out retardera encore davantage les opérations de forage déjà touchées par la grève, au moins deux plateformes ayant interrompu leurs activités, a déclaré un porte-parole du groupe.

Safe a lancé la grève le 15 juin après avoir échoué à conclure un accord salarial avec les employeurs, tandis qu’un autre syndicat, Styrke, a accepté l’offre.

Le syndicat a intensifié son action le 18 juin, portant à ce jour le nombre total de grévistes à 378 et affectant des entreprises telles que SLB SLB.N , DOF Subsea, Halliburton

HAL.N , Weatherford, Tios et DeepOcean.

La grève a entraîné des coûts élevés pour les entreprises sous-traitantes et a conduit à "un léger report de la production de pétrole et de gaz", a indiqué Offshore Norway.

"Les employeurs se sentent désormais contraints de recourir au lock-out. Il s’agit d’un instrument juridique prévu dans le cadre du système de négociations collectives, utilisé pour contribuer à mettre fin au conflit", a-t-il ajouté.