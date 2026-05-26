Les entreprises internationales internalisent davantage leurs activités dans leurs centres indiens grâce à l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abinaya V

Les entreprises mondiales internalisent davantage leurs activités au sein de leurs centres de coûts en Inde, l'IA permettant d'accroître la productivité et de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires d'externalisation, ont déclaré des dirigeants lors d'un sommet Reuters à Bengaluru.

Cette évolution reflète un changement structurel dans la manière dont les multinationales utilisent leurs opérations en Inde, passant de rôles de soutien axés sur les coûts à des centres qui assurent des fonctions essentielles telles que l'ingénierie, le développement de produits et l'analyse.

Au centre de Daimler Truck DTGGe.DE à Bengaluru, l'entreprise internalise le développement des logiciels de base et des algorithmes essentiels à la performance, a déclaré Radhakrishnan Kodakkal, directeur de son centre d'innovation en Inde.

Le constructeur automobile privilégie le contrôle interne sur les domaines qui offrent un avantage « concurrentiel », en particulier les logiciels qui influencent directement les performances et la sécurité des véhicules, a-t-il déclaré.

Daimler Truck conservera les activités qu’il considère comme essentielles et permanentes, a-t-il déclaré, tout en faisant appel à des prestataires externes pour les fonctions qui varient au niveau des projets.

Le distributeur américain Target TGT.N , qui emploie plus de 5 000 personnes en Inde, s'appuie déjà fortement sur ses équipes internes.

« Nous réalisons déjà la grande majorité de nos activités technologiques en interne », a déclaré Andrea Zimmerman, directrice de Target India, ajoutant que les partenaires externes « apportent surtout de la flexibilité ».

ILS MISENT SUR L'IA

Si les faibles coûts ont initialement stimulé la croissance des centres de compétences mondiaux en Inde, l’IA détermine désormais leur progression dans la chaîne de valeur, permettant aux entreprises de gérer davantage de travail en interne sans augmenter proportionnellement leurs effectifs.

Chez IBM IBM.N , l’automatisation a permis à l’entreprise « d’en faire beaucoup plus avec le même personnel complémentaire », a déclaré Sandip Patel, directeur de la filiale indienne.

Cette évolution est également visible dans la manière dont le travail est réparti à l’échelle mondiale.

Le centre de Novo Nordisk NOVOb.CO à Bengaluru joue un rôle croissant dans les lancements mondiaux de médicaments, en prenant en charge davantage de travaux préparatoires, notamment pour son comprimé oral contre l’obésité récemment lancé aux États-Unis.

« Une bonne partie du travail pour tout lancement de produit sur le marché serait effectuée depuis le centre indien. Il n’y a probablement aucun médicament lancé où que ce soit dans le monde qui ne porte l’empreinte de Bengaluru », a déclaré John Dawber, directeur général des services commerciaux mondiaux.

La société de logiciels d'entreprise Workday WDAY.O a indiqué que ses équipes indiennes sont de plus en plus responsables de la livraison de produits de bout en bout plutôt que du support de modules individuels, ce qui marque un abandon des modèles de travail fragmentés et externalisés.

Le groupe américain de distribution Catalyst Brands a indiqué que les entreprises intensifiaient également leurs investissements dans les talents internes.

« La plupart des acteurs du marché ... investissent dans les talents internes afin de développer des capacités », a déclaré Nihar Nidhi, directeur général de Catalyst en Inde.

Même parmi les entreprises qui continuent de faire appel à des prestataires, l'équilibre est en train de changer. Au lieu de contrats d'externalisation à long terme, les partenaires sont de plus en plus sollicités pour leurs compétences spécialisées ou pour une exécution plus rapide, tandis que la responsabilité stratégique reste en interne.

Les dirigeants ont indiqué que cette tendance était encore en pleine évolution et qu’elle ne devrait pas entraîner la disparition de l’externalisation. Mais à mesure que l’IA réduit les tâches routinières et met davantage l’accent sur la rapidité, le contrôle et l’intégration, les entreprises mondiales développent progressivement leurs activités en interne.

« En substance, nous sommes capables d’en faire beaucoup plus avec le même effectif grâce à la puissance apportée par l’IA », a déclaré Pratik Nath, directeur général d’Epsilon India.