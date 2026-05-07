Les entreprises européennes s'apprêtent à enregistrer leur meilleure croissance des bénéfices depuis trois ans

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Selon les dernières données publiées jeudi par LSEG I/B/E/S, les estimations de bénéfices des grandes valeurs européennes s'orientent vers leur plus forte croissance depuis le premier trimestre 2023, en partie grâce à la forte hausse des bénéfices des géants de l'énergie.

Les bénéfices des valeurs vedettes européennes devraient désormais avoir progressé de 10,2 % en glissement annuel au premier trimestre, en moyenne, selon les résultats de 211 sociétés de l'indice STOXX 600 .STOXX et les estimations du marché pour celles qui n'ont pas encore publié leurs résultats, indiquent les données.

Bien que les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie – qui devraient connaître une croissance spectaculaire de 48,4 % – faussent la moyenne, les entreprises hors énergie devraient afficher une hausse de 5,7 % de leurs bénéfices en glissement annuel.

* Toutefois, les perspectives de chiffre d'affaires se sont détériorées par rapport à la hausse de 0,7 % prévue la semaine dernière

* Les entreprises de l'indice STOXX 600 devraient désormais afficher une maigre croissance de 0,2 % de leur chiffre d'affaires

* Une faible croissance des revenus associée à des bénéfices en hausse pourrait indiquer que les efforts des entreprises pour réduire leurs coûts et restructurer leurs activités portent leurs fruits

* Selon le rapport, 60,2 % des entreprises ont dépassé les estimations de bénéfices

* Les grands groupes énergétiques européens ont profité de la hausse des prix du pétrole due à la guerre au Moyen-Orient

* Bien que les contrats à terme sur le brut aient chuté d' s grâce aux espoirs d'un accord de paix, ils restent environ 35 % au-dessus des niveaux d'avant-guerre

* Le secteur immobilier, en revanche, devrait afficher des bénéfices inférieurs de 14,3 % à ceux de l'année dernière

* L'indice de référence européen STOXX 600 a rapidement perdu la majeure partie de ses gains de 2026 après que les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran en février

* Il s'est depuis partiellement redressé, mais reste encore environ 2 % en dessous des niveaux d'avant-guerre

* Malgré ce redressement, les perspectives des entreprises du STOXX 600 contrastent avec celles des sociétés cotées au S&P 500 .SPX aux États-Unis

* Les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient augmenter de 27,8 %, principalement grâce à la croissance de 51,9 % des entreprises technologiques, selon une note distincte publiée vendredi par LSEG I/B/E/S