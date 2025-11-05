Les entreprises européennes défient les craintes d'une morosité des bénéfices grâce à l'amélioration des perspectives

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de détails sur les entreprises qui ont dépassé les estimations dans les paragraphes 5 à 9) par Javi West Larrañaga

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont considérablement améliorées, comme l'ont montré les dernières prévisions de bénéfices mardi, alors que les pires craintes des investisseurs concernant les bénéfices trimestrielsne se sontpas concrétisées.

Selon les données du LSEG I/B/E/S, les entreprises européennes devraient enregistrer une croissance de 4,3 % de leurs bénéfices au troisième trimestre, en moyenne, ce qui est supérieur à l'augmentation de 0,4 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Cependant, les perspectives de revenus se sont détériorées avec des prévisions de baisse de 0,9 %, contre une baisse de 0,1 % attendue la semaine dernière. Cela confirmerait une tendance, observée au cours de cinq des six derniers trimestres, selon laquelle les bénéfices des entreprises ont dépassé les recettes.

Les entreprises comptent de plus en plus sur les réductions de coûts et les restructurations pour compenser la baisse de leurs revenus, car les consommateurs en difficulté réduisent leurs dépenses.

Les grands fabricants de bière et de spiritueux font partie des entreprises qui se serrent la ceinture pour maintenir leurs marges intactes. Le brasseur Budweiser Anheuser-Busch InBev ABI.BR a déclaré que la réduction des coûts lui a permis d'afficher un bénéfice supérieur malgré une baisse des volumes plus importante que prévu. Le fabricant d'Aperol, Campari CPRI.MI , a également dépassé les prévisions .

Le brasseur concurrent Carlsberg a affiché une légère baisse de ses ventes au troisième trimestre, mais a indiqué qu'il avait procédé à d'importantes réductions de coûts.

"Nous avons procédé à des ajustements, notamment en ce qui concerne les dépenses discrétionnaires. Nous avons mis l'accent sur les voyages, les divertissements, les conférences et les consultants", a déclaré à Reuters Jacob Aarup-Andersen, directeur général de Carlsberg.

Le distributeur néerlandais Ahold Delhaize AD.AS , qui exploite la chaîne Food Lion aux États-Unis, fait partie des entreprises qui ont battu les estimations . Il a annoncé un bénéfice de 933 millions d'euros pour le trimestre mercredi, contre une prévision moyenne de 866 millions d'euros selon les données compilées par la société.

Le constructeur automobile de luxe Ferrari a également enregistré un bénéfice de base supérieur aux attentes mardi, après avoir déjà relevé ses prévisions annuelles en octobre.

L'ATLANTIQUE SE CREUSE Malgré l 'amélioration des perspectives, la différence de performance entre les entreprises européennes et américaines s'est accentuée maintenant que plus de la moitié des entreprises du STOXX 600 .STOXX ont publié leurs résultats.

Les bénéfices des sociétés du S&P 500 .SPX devraient augmenter de 13,8 %, selon un autre rapport du LSEG I/B/E/S. Sur les 315 sociétés qui avaient publié leurs résultats vendredi, 83,2 % ont affiché des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes, soit le taux de dépassement le plus élevé depuis quatre ans.

En contraste, parmi les entreprises du STOXX 600 qui ont publié leurs résultats, 55,3 % ont dépassé les prévisions.

Toutes les zones géographiques ne sont pas logées à la même enseigne: les entreprises polonaises et irlandaises de l'indice devraient voir leurs bénéfices augmenter de 65 % et 28,3 % respectivement par rapport à l'année précédente, tandis que lesentreprises danoises et norvégiennes devraient enregistrer des baisses de 20,8 % et 14,9 %.