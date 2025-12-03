Les entreprises énergétiques Uniper et Sefe suscitent l'intérêt des investisseurs, selon la ministre allemande de l'économie

Sefe et Uniper ont été sauvées pendant la crise de l'énergie

Katherina Reiche prend la parole lors d'une conférence d'investisseurs sur l'énergie et les infrastructures

KfW: 50 investisseurs institutionnels participent

Les entreprises énergétiques Uniper UN0k.DE et Sefe, qui ont été renflouées par Berlin durant la crise de l'énergie en Europe, sont considérées comme des actifs attractifs par les investisseurs potentiels, a déclaré la ministre allemande de l'économie mercredi.

Ses commentaires ont été faits lors d'une conférence d'investisseurs sur l'énergie et les infrastructures allemandes à Francfort, où environ 50 investisseurs institutionnels représentant plus de 10 000 milliards d'euros (11 600 milliards de dollars) de capitaux investis dans le monde se sont réunis.

Cette conférence, organisée par la banque publique KfW

KFW.UL , est la deuxième du genre et vise à susciter l'intérêt des investisseurs pour la plus grande économie d'Europe, qui s'est contractée au cours des deux dernières années et ne devrait connaître qu'une croissance modeste d'ici à 2025.

Berlin a dépensé environ 20 milliards d'euros pour stabiliser Sefe et Uniper en 2022, après que les livraisons de gaz en provenance de Russie ont été réduites, puis interrompues. En vertu d'un accord de l'UE, Berlin doit réduire sa participation dans les deux groupes à un maximum de 25 % plus une action d'ici à 2028.

"Je note avec intérêt que les deux entreprises sont considérées comme intéressantes et attrayantes", a déclaré la ministre de l'économie Katherina Reiche lors du sommet, auquel ont également participé le directeur général de la Deutsche Bank Christian Sewing et des cadres supérieurs de KKR KKR.N , Norges Bank Investment Management NOCB.UL , Apollo APO.N et MEAG, la branche d'investissement de Munich Re MUVGn.DE .

"Je ne peux pas dire si nous discutons de la question, ni avec quels investisseurs", a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Allemagne était devenue un pôle d'attraction pour les grands investisseurs dans le secteur de l'énergie.

Sous la direction du chancelier Friedrich Merz, l'Allemagne s'est lancée dans une vaste campagne d'investissement pour relancer son économie, notamment en affectant jusqu'à 1 000 milliards d'euros de fonds et d'emprunts potentiels à la défense et aux infrastructures.

Selon Katherina Reiche, cela donnerait un coup de pouce aux prévisions de Berlin pour une croissance du produit intérieur brut de 1,3 % et 1,4 % en 2026 et 2027, respectivement.

"Cela reste certainement en deçà de nos capacités, mais ce serait un début."

(1 dollar = 0,8593 euro)