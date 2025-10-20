Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à des prévisions météorologiques plus froides et à des flux d'exportation de GNL quasi records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions des sociétés de gaz naturel cotées en bourse aux États-Unis augmentent avant le marché, alors que les contrats à terme sur le gaz naturel atteignent leur plus haut niveau en une semaine NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 augmentent de 6% à 3,18 dollars par million d'unités thermiques britanniques sur les prévisions d'un temps plus froid en novembre et des flux d'exportation de GNL proches des records

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en hausse de 1,6 %, EQT Corp EQT.N en hausse de 1,7 %, Venture Global VG.N en hausse de 1,35 % et Nextdecade NEXT.O en hausse de ~3,8 %

** ETF United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 4,2 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 5,8 %