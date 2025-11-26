Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à des flux de GNL records avant la publication du rapport sur le stockage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2,4 % à 4,59 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel augmentent en raison de flux record vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG), de l'expiration d'un contrat à prix réduit et des prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée que prévu cette semaine

** Actions des sociétés de gaz naturel: Venture Global VG.N en hausse de ~2%, EQT Corp

EQT.N en hausse de 4% et Expand Energy EXE.O en hausse de 2,5%

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P augmente de 2,6 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P de 5 %