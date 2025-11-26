 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à des flux de GNL records avant la publication du rapport sur le stockage
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2,4 % à 4,59 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel augmentent en raison de flux record vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG), de l'expiration d'un contrat à prix réduit et des prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée que prévu cette semaine

** Actions des sociétés de gaz naturel: Venture Global VG.N en hausse de ~2%, EQT Corp

EQT.N en hausse de 4% et Expand Energy EXE.O en hausse de 2,5%

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P augmente de 2,6 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P de 5 %

Environnement

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EQT
59,060 USD NYSE +4,05%
EXPAND ENER
118,4100 USD NASDAQ +2,07%
Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,0900 USD NASDAQ -2,68%
Pétrole Brent
62,36 USD Ice Europ -0,45%
Pétrole WTI
57,97 USD Ice Europ -0,24%
