Les entreprises du secteur du gaz naturel gagnent du terrain grâce à une baisse de la production et à des prévisions de demande plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1,5 % à 3,148 $ par million d'unités thermiques britanniques, plaçant le contrat sur la voie de sa clôture la plus élevée depuis le 22 juillet

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont atteint leur plus haut niveau depuis huit semaines grâce à une production journalière plus faible ces derniers jours et aux prévisions d'une demande plus importante que prévu au cours des deux prochaines semaines

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en hausse de 1 %, Williams Companies WMB.N en hausse de ~1,4 %, Sempra SRE.N en hausse de 1,5 % et Energy Transfer

ET.N en hausse marginale

** ETFs - United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,5 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de ~3 %