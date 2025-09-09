 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 779,00
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur du gaz naturel gagnent du terrain grâce à la baisse de la production
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 20:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/ ** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1,5 % à 3,13 $ par million d'unités thermiques britanniques sur les récentes baisses de la production quotidienne

** La société financière LSEG a déclaré que la production moyenne de gaz dans les 48 États inférieurs est tombée à 107,5 milliards de pieds cubes par jour jusqu'à présent en septembre, en baisse par rapport au record mensuel de 108,3 milliards de pieds cubes par jour en août

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N et Cheniere Energy LNG.N en hausse de 1,5 % chacune, Williams Companies WMB.N en hausse de ~2 % et Energy Transfer

ET.N en hausse marginale

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,4 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 1,5 %

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
236,638 USD NYSE +1,37%
CNX RESOURCES
29,475 USD NYSE +1,57%
ENERGY TRANSFER
17,250 USD NYSE +0,58%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,47 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
62,72 USD Ice Europ +0,45%
WILLIAMS COMPANI
57,820 USD NYSE +1,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank