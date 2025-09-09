Les entreprises du secteur du gaz naturel gagnent du terrain grâce à la baisse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/ ** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 1,5 % à 3,13 $ par million d'unités thermiques britanniques sur les récentes baisses de la production quotidienne

** La société financière LSEG a déclaré que la production moyenne de gaz dans les 48 États inférieurs est tombée à 107,5 milliards de pieds cubes par jour jusqu'à présent en septembre, en baisse par rapport au record mensuel de 108,3 milliards de pieds cubes par jour en août

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N et Cheniere Energy LNG.N en hausse de 1,5 % chacune, Williams Companies WMB.N en hausse de ~2 % et Energy Transfer

ET.N en hausse marginale

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,4 % et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 1,5 %