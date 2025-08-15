 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les entreprises du secteur du gaz naturel gagnent du terrain grâce à des exportations de GNL presque record et à des prévisions météorologiques plus chaudes
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la progression des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2 % à 2,898 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont atteint leur plus haut niveau en une semaine grâce à des flux quasi records vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et aux prévisions d'un temps plus chaud que la normale jusqu'à la fin du mois d'août

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en hausse de ~1%, EQT Corp EQT.N en hausse de 1,4%, et Cheniere Energy LNG.N gagne marginalement

** ETFs - United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 3,7% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 4,9%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
233,420 USD NYSE +0,34%
CNX RESOURCES
28,680 USD NYSE -0,12%
EQT
52,620 USD NYSE +1,08%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,27 USD Ice Europ -0,93%
Pétrole WTI
63,34 USD Ice Europ -0,88%
1 commentaire

  • 16:17

    Trop chaud ou trop froid le prix du gaz monte et tan pis pour nous de s’ être privé du gaz russe en pensant stopper la guerre . Ainsi la guerre économique nous mettra en position plus que délicate . Belle affaire pour les chinois et les américains nous sommes dans leur main

