Les entreprises du secteur du gaz naturel gagnent du terrain grâce à des exportations de GNL presque record et à des prévisions météorologiques plus chaudes

15 août - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la progression des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 2 % à 2,898 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont atteint leur plus haut niveau en une semaine grâce à des flux quasi records vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et aux prévisions d'un temps plus chaud que la normale jusqu'à la fin du mois d'août

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en hausse de ~1%, EQT Corp EQT.N en hausse de 1,4%, et Cheniere Energy LNG.N gagne marginalement

** ETFs - United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 3,7% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 4,9%