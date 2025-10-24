Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent en raison de l'abondance des stocks de combustibles et de l'augmentation de la production

24 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 3,2 % à 3,24 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé pour atteindre leur niveau le plus bas en une semaine, en raison d'une légère augmentation de la production ces derniers jours et d'une grande quantité de carburant stocké

** Les prévisions d'une demande plus importante que prévu au cours des deux prochaines semaines et les flux de gaz presque record vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié ont pesé sur les prix

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N et EQT Corp EQT.N en baisse marginale, Williams Companies WMB.N en baisse de 1,6%

** NextDecade Corp NEXT.O en baisse marginale et New Fortress Energy NFE.O en baisse de 2,3%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P baissent de 1,8%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P baisse de ~3%