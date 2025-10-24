 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur du gaz naturel chutent en raison de l'abondance des stocks de combustibles et de l'augmentation de la production
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 3,2 % à 3,24 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé pour atteindre leur niveau le plus bas en une semaine, en raison d'une légère augmentation de la production ces derniers jours et d'une grande quantité de carburant stocké

** Les prévisions d'une demande plus importante que prévu au cours des deux prochaines semaines et les flux de gaz presque record vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié ont pesé sur les prix

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N et EQT Corp EQT.N en baisse marginale, Williams Companies WMB.N en baisse de 1,6%

** NextDecade Corp NEXT.O en baisse marginale et New Fortress Energy NFE.O en baisse de 2,3%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P baissent de 1,8%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P baisse de ~3%

Valeurs associées

CNX RESOURCES
32,580 USD NYSE -0,47%
EQT
53,370 USD NYSE -0,45%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX +1,61%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,7000 USD NASDAQ -3,95%
NEXTDECADE
5,8050 USD NASDAQ -0,60%
Pétrole Brent
66,63 USD Ice Europ +1,02%
Pétrole WTI
62,27 USD Ice Europ +0,78%
WILLIAMS COMPANI
57,580 USD NYSE -2,24%
