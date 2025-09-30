 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 932,63
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur des sciences de la vie progressent après l'accord conclu entre Pfizer et le gouvernement américain sur le prix des médicaments
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions des entreprises des sciences de la vie augmentent après que Pfizer PFE.N a conclu un accord sur les prix des médicaments avec le gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance Medicaid et introduire de nouveaux médicaments au prix de la "nation la plus favorisée", a déclaré le président Donald Trump

** Leerink Partners déclare que "l'annonce par PFE de sa participation à un programme de vente directe aux consommateurs, "TrumpRx", semble lever l'obstacle de la tarification MFN (Most Favored Nation) dans l'espace des outils des sciences de la vie"

** Les actions de Danaher DHR.N ont augmenté de 6,2 %, tandis que Repligen RGEN.O a augmenté de 7,3 %

** Thermo Fisher Scientific TMO.N en hausse de 5,1%, Waters WAT.N en hausse de 3,3%, Revvity RVTY.N en hausse de 4,1% et Bio-Techne TECH.O en hausse de 5,9%

** La maison de courtage ajoute que "cette nouvelle fournit potentiellement une rampe de sortie aux pressions subies par les sociétés de sciences de la vie et d'outils et un potentiel de hausse si la relocalisation des usines et des installations de fabrication devait se matérialiser (même si les achats d'outils ne se feront peut-être pas avant 2 ou 3 ans)"

** En incluant les mouvements des séances, DHR a baissé de 14,1%, RGEN de 8,2%, TMO de 6,8%, WAT de 19,5%, tandis que RVTY a baissé de 21,6% et TECH de 23,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIO-TECHNE
55,2900 USD NASDAQ +5,86%
DANAHER
197,685 USD NYSE +6,27%
PFIZER
25,490 USD NYSE +6,88%
REPLIGEN
132,9000 USD NASDAQ +7,10%
REVVITY
87,555 USD NYSE +3,97%
THERMO FISHER SC
484,395 USD NYSE +4,85%
WATERS
299,910 USD NYSE +3,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 30 septembre 2025 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )
    "Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale
    information fournie par AFP 30.09.2025 22:05 

    Les Etats-Unis connaîtront "probablement" une paralysie de l'Etat fédéral à minuit, a estimé mardi Donald Trump, rejetant la faute de l'échec des négociations sur l'opposition démocrate qu'il accuse de vouloir "tout fermer". "Ils veulent tout fermer, nous ne le ... Lire la suite

  • Salle de réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le 26 septembre 2024 à New York ( POOL / Leon Neal )
    Haïti: le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigang plus robuste
    information fournie par AFP 30.09.2025 21:26 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert mardi à la transformation de la mission multinationale de soutien à la police haïtienne en une force antigang plus robuste pour tenter d'endiguer la violence qui ravage le pays. Pour essayer d'enrayer les exactions ... Lire la suite

  • Les employés du centre d'appels surfent sur leurs téléphones portables alors qu'ils se rassemblent devant leur immeuble de bureaux après les secousses du tremblement de terre à Cebu, dans le centre des Philippines, le 30 septembre 2025 ( AFP / Alan TANGCAWAN )
    Cinq morts dans un violent séisme au centre des Philippines
    information fournie par AFP 30.09.2025 21:24 

    Cinq personnes ont été tuées lorsqu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé mardi la côte centrale des Philippines, détruisant des routes et des bâtiments et provoquant des coupures d'électricité, ont indiqué les autorités locales. Les cinq décès ont été enregistrés ... Lire la suite

  • Des manifestants appellent à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages, lors d'un rassemblement devant le siège du parti Likoud de Benjamin Netanyahu à Tel-Aviv, le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Trump lance un ultimatum au Hamas au sujet de son plan pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 21:20 

    Le président américain Donald Trump a lancé mardi un ultimatum au mouvement islamiste palestinien Hamas, lui donnant "trois ou quatre jours" pour répondre à son plan pour la fin de la guerre à Gaza, soutenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank