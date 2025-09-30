Les entreprises du secteur des sciences de la vie progressent après l'accord conclu entre Pfizer et le gouvernement américain sur le prix des médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions des entreprises des sciences de la vie augmentent après que Pfizer PFE.N a conclu un accord sur les prix des médicaments avec le gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance Medicaid et introduire de nouveaux médicaments au prix de la "nation la plus favorisée", a déclaré le président Donald Trump

** Leerink Partners déclare que "l'annonce par PFE de sa participation à un programme de vente directe aux consommateurs, "TrumpRx", semble lever l'obstacle de la tarification MFN (Most Favored Nation) dans l'espace des outils des sciences de la vie"

** Les actions de Danaher DHR.N ont augmenté de 6,2 %, tandis que Repligen RGEN.O a augmenté de 7,3 %

** Thermo Fisher Scientific TMO.N en hausse de 5,1%, Waters WAT.N en hausse de 3,3%, Revvity RVTY.N en hausse de 4,1% et Bio-Techne TECH.O en hausse de 5,9%

** La maison de courtage ajoute que "cette nouvelle fournit potentiellement une rampe de sortie aux pressions subies par les sociétés de sciences de la vie et d'outils et un potentiel de hausse si la relocalisation des usines et des installations de fabrication devait se matérialiser (même si les achats d'outils ne se feront peut-être pas avant 2 ou 3 ans)"

** En incluant les mouvements des séances, DHR a baissé de 14,1%, RGEN de 8,2%, TMO de 6,8%, WAT de 19,5%, tandis que RVTY a baissé de 21,6% et TECH de 23,5% depuis le début de l'année