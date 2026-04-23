Les entreprises du secteur de la marijuana se redressent après que les États-Unis ont reclassé la marijuana comme une drogue moins dangereuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mrinalika Roy et Christy Santhosh

Les actions des sociétés de cannabis ont bondi jeudi après que le gouvernement américain a reclassé la marijuana approuvée par la Food and Drug Administration et autorisée par les États comme une drogue moins dangereuse.

Cronos Group CRON.O , Aurora Cannabis ACB.O , Canopy Growth WEED.TO , Tilray Brands TLRY.O ont bondi de 6 à 13 % après l'annonce, que de nombreux acteurs du secteur considèrent comme "le développement le plus important de la politique fédérale en matière de cannabis depuis des décennies".

Dans un message publié sur X, le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré que le ministère de la justice "reclassait immédiatement la marijuana approuvée par la FDA et la marijuana autorisée par l'État de l'annexe I à l'annexe III". Le ministère lance également une procédure d'audition accélérée afin d'envisager une reclassification plus large de la marijuana.

Les dirigeants de l'industrie ont applaudi cette décision.

"La reclassification a le potentiel d'accélérer la recherche clinique, d'élargir l'accès et d'élever les normes de qualité, de cohérence et de sécurité qui font du cannabis médical un pilier légitime des soins de santé modernes", a déclaré Irwin Simon, directeur général de Tilray, dans un communiqué.

Les entreprises du secteur du cannabis ne seront plus soumises à la section 280E, une disposition de l'impôt fédéral américain qui empêche les entreprises qui vendent des substances contrôlées des annexes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses d'entreprise.

Le directeur général de Verano, George Archos, a déclaré: "Nous avons précédemment quantifié que le reclassement permettrait à Verano d'économiser environ 80 millions de dollars en dépenses annuelles au titre de l'article 280E, que nous pourrions réinvestir dans nos activités, ce qui nous mettrait sur un pied d'égalité avec n'importe quelle autre entreprise légale."

La décision pourrait également faciliter l'accès au financement, car les restrictions fédérales ont longtemps tenu la plupart des banques et des investisseurs institutionnels à l'écart, obligeant les producteurs de cannabis à recourir à des prêts coûteux ou à des prêteurs alternatifs.