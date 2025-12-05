Les entreprises du secteur de l'énergie progressent, les prix du brut s'améliorant en raison des signaux de réduction des taux d'intérêt de la Fed et des inquiétudes concernant l'offre

5 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 0,5%, les prix du brut étant à la hausse O/R

** Le prix à terme du pétrole Brent LCOc1 a augmenté de 1 % à 63,88 $ le baril et le prix à terme du pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1 % à 60,27 $ le baril ** Les prix du pétrole augmentent en raison des attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine réduira les taux d'intérêt la semaine prochaine, ce qui pourrait stimuler la croissance économique et la demande d'énergie, et de l'incertitude géopolitique qui pourrait réduire les approvisionnements en provenance de la Russie et du Venezuela

** Exxon XOM.N , société pétrolière et gazière de premier plan, en légère hausse

** Expand Energy EXE.O , EQT Corp EQT.N , Diamondback Energy FANG.O et SLB SLB.N augmentent entre 1,4 % et 2,3 %, parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N a progressé de 2,5 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N augmentent chacun de 1,1%