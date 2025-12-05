 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 134,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie progressent, les prix du brut s'améliorant en raison des signaux de réduction des taux d'intérêt de la Fed et des inquiétudes concernant l'offre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 19:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 0,5%, les prix du brut étant à la hausse O/R

** Le prix à terme du pétrole Brent LCOc1 a augmenté de 1 % à 63,88 $ le baril et le prix à terme du pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 1 % à 60,27 $ le baril ** Les prix du pétrole augmentent en raison des attentes croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine réduira les taux d'intérêt la semaine prochaine, ce qui pourrait stimuler la croissance économique et la demande d'énergie, et de l'incertitude géopolitique qui pourrait réduire les approvisionnements en provenance de la Russie et du Venezuela

** Exxon XOM.N , société pétrolière et gazière de premier plan, en légère hausse

** Expand Energy EXE.O , EQT Corp EQT.N , Diamondback Energy FANG.O et SLB SLB.N augmentent entre 1,4 % et 2,3 %, parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N a progressé de 2,5 %

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N augmentent chacun de 1,1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
151,045 USD NYSE -0,77%
DIAMONDBACK ENG
161,5900 USD NASDAQ +1,30%
EQT
61,230 USD NYSE +1,93%
EXPAND ENER
124,4650 USD NASDAQ +1,95%
EXXON MOBIL
117,590 USD NYSE +0,39%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,395 USD NYSE +1,98%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
140,920 USD NYSE +1,06%
Pétrole Brent
63,80 USD Ice Europ +0,68%
Pétrole WTI
60,15 USD Ice Europ +0,75%
SLB
38,737 USD NYSE +1,59%
VALERO ENERGY
176,960 USD NYSE +1,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

