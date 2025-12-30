 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises du secteur de l'énergie progressent alors que les espoirs de paix entre la Russie et l'Ukraine s'estompent et que les tensions au Yémen s'aggravent
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 0,6%, suivant la hausse des prix du brut

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 0,4 % à 62,21 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) brut américain CLc1 en hausse de 0,6 % à 58,44 $/baril

** Les prix du brut augmentent alors que les investisseurs prennent en compte les espoirs déçus d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient autour du Yémen

** « Je suppose que le marché a de nouveau adapté ses attentes, ne s'attendant pas à une percée pour un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie à court terme », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS

** Les sociétés pétrolières et gazières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont toutes deux augmenté de 0,6%

** Devon Energy DVN.N , APA corp APA.O , Coterra Energy

CTRA.N et Diamondback Energy FANG.O ont enregistré des hausses comprises entre 1 % et 1,7 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N grimpe de 1,2 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N est en légère hausse

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

APA
24,7350 USD NASDAQ +1,46%
CHEVRON
151,700 USD NYSE +0,46%
COTERRA ENERGY
26,530 USD NYSE +1,24%
DEVON ENERGY
36,750 USD NYSE +1,53%
DIAMONDBACK ENG
151,3500 USD NASDAQ +1,87%
EXXON MOBIL
120,672 USD NYSE +0,10%
Gaz naturel
4,69 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,565 USD NYSE +1,49%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
129,011 USD NYSE +0,31%
Pétrole Brent
61,96 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
58,06 USD Ice Europ +0,43%
VALERO ENERGY
163,960 USD NYSE -1,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank