Les entreprises du secteur de l'énergie progressent alors que les espoirs de paix entre la Russie et l'Ukraine s'estompent et que les tensions au Yémen s'aggravent

30 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY est en hausse de 0,6%, suivant la hausse des prix du brut

** Brent à terme LCOc1 en hausse de 0,4 % à 62,21 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) brut américain CLc1 en hausse de 0,6 % à 58,44 $/baril

** Les prix du brut augmentent alors que les investisseurs prennent en compte les espoirs déçus d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient autour du Yémen

** « Je suppose que le marché a de nouveau adapté ses attentes, ne s'attendant pas à une percée pour un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie à court terme », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS

** Les sociétés pétrolières et gazières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont toutes deux augmenté de 0,6%

** Devon Energy DVN.N , APA corp APA.O , Coterra Energy

CTRA.N et Diamondback Energy FANG.O ont enregistré des hausses comprises entre 1 % et 1,7 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N grimpe de 1,2 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N est en légère hausse