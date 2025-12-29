 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du brut
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 est en hausse de 2,4 % à 62,07 $/baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 2,6 % à 58,22 $/baril

** Les prix du brut dépassent 1 dollar alors que les investisseurs pèsent les discussions entre les présidents américain et ukrainien sur un possible accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine face à une perturbation potentielle de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient

** Le géant de l'énergie Chevron CVX.N a augmenté de 0,9%

** Texas Pacific Land TPL.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et Exxon Mobil XOM.N progressent de 1,6 % à 2 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N progresse légèrement

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N ont tous deux augmenté de 0,6%

Valeurs associées

CHEVRON
151,230 USD NYSE +0,78%
DEVON ENERGY
36,315 USD NYSE +1,77%
DIAMONDBACK ENG
148,9050 USD NASDAQ +1,77%
EXXON MOBIL
120,895 USD NYSE +1,49%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,075 USD NYSE +0,38%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
164,455 USD NYSE +0,45%
PHILLIPS 66
128,350 USD NYSE +0,47%
Pétrole Brent
61,87 USD Ice Europ +1,76%
Pétrole WTI
58,07 USD Ice Europ +2,06%
SLB
37,940 USD NYSE +0,41%
TX PAC LAND
294,180 USD NYSE +2,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un agent de la circulation à Naypyidaw le 29 décembre 2025, un jour après la première phase de l’élection générale en Birmanie ( AFP / Sai Aung MAIN )
    Birmanie: le parti pro-militaire revendique la victoire après la première phase des législatives
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:40 

    Le principal parti pro-militaire en Birmanie a revendiqué lundi une victoire écrasante après la première phase des élections législatives organisées par la junte, a déclaré à l'AFP un de ses responsables. "Nous avons remporté 82 sièges à la chambre basse dans les ... Lire la suite

  • Des moines bouddhistes participent à une prière collective pour la paix, le 29 décembre 2025, à Phnom Penh ( AFP / TANG CHHIN SOTHY )
    La Thaïlande accuse le Cambodge, qui nie, d'avoir "violé" le cessez-le-feu
    information fournie par AFP 29.12.2025 17:33 

    La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir "violé", avec le survol de son territoire par plus de 250 drones, le cessez-le-feu que ces deux pays voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. La trêve, désormais ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    GE AEROSPACE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 17:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, Abou Obeida, fait un discours à Gaza-ville, le 8 juin 2015 ( AFP / Mohammed ABED )
    La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:55 

    La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août. Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank