Les entreprises du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du brut

29 décembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 est en hausse de 2,4 % à 62,07 $/baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 2,6 % à 58,22 $/baril

** Les prix du brut dépassent 1 dollar alors que les investisseurs pèsent les discussions entre les présidents américain et ukrainien sur un possible accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine face à une perturbation potentielle de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient

** Le géant de l'énergie Chevron CVX.N a augmenté de 0,9%

** Texas Pacific Land TPL.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et Exxon Mobil XOM.N progressent de 1,6 % à 2 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N progresse légèrement

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N ont tous deux augmenté de 0,6%