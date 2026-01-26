Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les rigueurs de l'hiver perturbent la production américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des sociétés énergétiques cotées en bourse aux États-Unis augmentent avant la mise en marché, en raison de la hausse des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 0,1 % à 65,95 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 augmentent de 0,1 % à 61,10 $/baril

** Les prix augmentent alors que les perturbations de la production dans les principales régions productrices de brut aux Etats-Unis et les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran stimulent les prix O/R

** Exxon XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement de 1,5 % et de 1,1 %

** Occidental Petroleum OXY.N augmente de 2,2% et ConocoPhillips COP.N de 1,4%

** Les sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N en hausse de 2% et Schlumberger SLB.N en hausse de 1,5%

** Les raffineurs sont également dans le vert avec Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,4%, Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,4% et Baker Hughes BKR.O en hausse de ~3%

** Séparément, BKR a annoncé dimanche en fin de journée une hausse de 11% de son bénéfice ajusté pour le 4ème trimestre, la demande pour ses équipements et services de technologie du gaz ayant plus que compensé la faiblesse de ses activités de services et d'équipements pour les champs pétrolifères