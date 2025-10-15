Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les investisseurs se concentrent sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1 % alors que les prix du pétrole progressent légèrement O/R

** Le Brent LCOc1 est en hausse de ~1% à 62,92 $/baril et les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 sont en hausse de 1,06% à 59,32 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que les investisseurs prennent en compte l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie concernant un excédent de l'offre en 2026

** Les majors du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent chacun de ~1%

** EQT Corp EQT.N , APA Corp APA.O , Williams Companies

WMB.N et Expand Energy EXE.O augmentent entre 1,4% et ~3%, parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N augmentent chacun de ~1%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O sont en hausse de 2 % et 1,1 % respectivement