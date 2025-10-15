 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que les investisseurs se concentrent sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1 % alors que les prix du pétrole progressent légèrement O/R

** Le Brent LCOc1 est en hausse de ~1% à 62,92 $/baril et les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 sont en hausse de 1,06% à 59,32 $/baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que les investisseurs prennent en compte l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie concernant un excédent de l'offre en 2026

** Les majors du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent chacun de ~1%

** EQT Corp EQT.N , APA Corp APA.O , Williams Companies

WMB.N et Expand Energy EXE.O augmentent entre 1,4% et ~3%, parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Marathon Petroleum

MPC.N augmentent chacun de ~1%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O sont en hausse de 2 % et 1,1 % respectivement

Valeurs associées

APA
23,2400 USD NASDAQ +1,44%
BAKER HUGHES RG-A
44,4700 USD NASDAQ -0,80%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
152,160 USD NYSE -0,23%
EQT
55,435 USD NYSE +4,01%
EXPAND ENER
103,1700 USD NASDAQ +1,79%
EXXON MOBIL
111,650 USD NYSE -0,59%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
HALLIBURTON
22,410 USD NYSE -0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
183,860 USD NYSE +0,42%
PHILLIPS 66
129,540 USD NYSE -1,00%
Pétrole Brent
62,38 USD Ice Europ -0,14%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ +0,02%
WILLIAMS COMPANI
63,790 USD NYSE +2,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

