Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse, les prix du pétrole brut diminuant en raison du cessez-le-feu à Gaza

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 0,5%, suivant une baisse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 0,6 % à 65,88 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 0,5 % à 62,25 $/baril

** Les prix du brut ont légèrement baissé après qu'Israël et le groupe militant palestinien Hamas ont signé un accord de cessez-le-feu à Gaza

** Les majors du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale et Chevron CVX.N en baisse de ~1%, respectivement

** Targa Resources TRGP.N , Coterra Energy CTRA.N , Expand Energy EXE.O et EQT Corp EQT.N perdent entre 2,2 % et 3,1 %, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N ont chacune baissé de ~2%