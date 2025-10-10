 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse après l'accord de cessez-le-feu à Gaza
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de ~1% en raison de la baisse des prix du pétrole

** Brent LCOc1 en baisse de 1,73 % à 63,49 $ le baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 2,8 % à 59,80 $ le baril ** Les prix ont baissé alors que la prime de risque du marché s'est estompée après qu'Israël et le Hamas se soient mis d'accord sur la première phase d'un plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza

** Les principales sociétés pétrolières et gazières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont baissé d'environ 1 % chacune

** Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N chutent de 1,8% à 2,6%, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N baissent légèrement et Marathon Petroleum MPC.N chute de 1,4%

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N perd ~2% et Baker Hughes BKR.O perd ~3%

