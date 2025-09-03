 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 721,00
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie en baisse alors que l'OPEP+ envisage une nouvelle hausse de la production
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 17:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 septembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 1,7 %, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 1,9 % à 67,81$/baril, tandis que West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 2,1 % à 64,20$/baril

** Les prix du brut ont chuté avant la réunion de fin de semaine des producteurs de l'OPEP+, qui devrait envisager une nouvelle augmentation des objectifs de production en octobre

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 1,7 % et 1,9 %, respectivement

** ConocoPhillips COP.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy FANG.O et Devon Energy DVN.N ont perdu entre 3,5 % et 4,5 %, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Par ailleurs, Reuters a rapporté mercredi que ConocoPhillips réduirait ses effectifs de 20 à 25 % , citant des sources familières avec le sujet

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N ont perdu respectivement 3,4 % et 1,7 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N plonge de 2,4 %

OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
22,9200 USD NASDAQ -3,86%
CHEVRON
158,520 USD NYSE -2,03%
CONOCOPHILLIPS
94,740 USD NYSE -4,31%
DEVON ENERGY
35,140 USD NYSE -3,50%
DIAMONDBACK ENG
143,9700 USD NASDAQ -3,93%
EXXON MOBIL
112,290 USD NYSE -2,08%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
21,765 USD NYSE -4,10%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
PHILLIPS 66
130,790 USD NYSE -2,28%
Pétrole Brent
68,27 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
64,65 USD Ice Europ -1,52%
SLB
35,135 USD NYSE -2,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

