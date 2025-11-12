Les entreprises du secteur de l'énergie chutent, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire éclipsant la réouverture du gouvernement américain

12 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 0,5%, suivant la baisse des prix du brut

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont glissé de 2 % à 63,81 $ le baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 étaient en baisse de 2,2 % à 59,68 $ le baril ** Les prix du brut ont chuté, alourdis par les préoccupations concernant l'offre excédentaire, alors que l'OPEP a déclaré que l'offre mondiale de pétrole correspondrait à la demande en 2026, marquant un nouveau changement par rapport à ses projections antérieures d'un déficit de l'offre

** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N en baisse de 1,7% et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,8%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O en baisse de 1,3% et SLB SLB.N en baisse de 1,4%

** Le raffineur PBF Energy PBF.N baisse de 1,3%