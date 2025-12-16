 Aller au contenu principal
Les entreprises du secteur de l'énergie chutent en raison des négociations sur l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 11:42

16 décembre - ** Les entreprises américaines du secteur de l'énergie chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du brut ** Brent à terme LCOc1 en baisse de 1,5 % à 59,67 $ le baril; West Texas Intermediate (WTI) crude CLc1 en baisse de 1,6 % à 55,90 $ le baril ** Les prix chutent alors que les perspectives d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine semblent se renforcer, ce qui laisse espérer un assouplissement des sanctions

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,4% chacun ** Conocophillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N en baisse de ~1% et 0,8%, respectivement

** Les sociétés de services pétroliers: Halliburton HAL.N chute de ~1%, Baker Hughes BKR.O en baisse de 0,8% ** Raffineurs: HF Sinclair DINO.N et Par Pacific Holdings

PARR.N baissent chacun de ~1%

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
46,8900 USD NASDAQ +0,06%
CHEVRON
149,820 USD NYSE -0,11%
CONOCOPHILLIPS
94,355 USD NYSE -1,24%
EXXON MOBIL
117,745 USD NYSE -0,88%
Gaz naturel
4,01 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,395 USD NYSE -0,77%
HF SINCLAIR
49,610 USD NYSE +0,45%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
40,175 USD NYSE -2,18%
PAR PACIFIC HLDN
40,345 USD NYSE -0,68%
Pétrole Brent
59,60 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
55,86 USD Ice Europ -1,36%
