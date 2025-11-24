 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 968,50
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie chutent en raison des doutes sur la baisse des taux et de l'espoir d'un allègement des sanctions contre la Russie
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,1% en raison de la baisse des prix du pétrole O/R

** Le Brent LCOc1 perd 6 cents à 62,50 $/baril et le West Texas Intermediate (WTI) crude futures CLc1 perd 3 cents à 58,03 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les investisseurs évaluent les chances d'une réduction des taux américains par rapport à la perspective d'un accord de paix en Ukraine qui pourrait conduire à un assouplissement des sanctions contre le principal producteur, la Russie

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N chutent respectivement de 1,5% et ~1%

** EQT Corp EQT.N , Valero Energy VLO.N , Expand Energy EXE.O et EOG Resources EOG.N chutent de 1,4 % à 2,4 %; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en baisse de 1,4 % et Marathon Petroleum MPC.N en baisse d'environ 1 %

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N baisse de ~1% et Baker Hughes

BKR.O légèrement

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,9400 USD NASDAQ +0,12%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
149,420 USD NYSE -0,40%
DIAMONDBACK ENG
146,8500 USD NASDAQ +0,28%
EOG RESOURCES
106,070 USD NYSE -0,84%
EQT
57,160 USD NYSE +0,21%
EXPAND ENER
115,4730 USD NASDAQ +0,42%
EXXON MOBIL
115,815 USD NYSE -1,10%
Gaz naturel
4,58 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
25,755 USD NYSE -0,23%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
190,440 USD NYSE -0,09%
PHILLIPS 66
132,440 USD NYSE -0,97%
Pétrole Brent
62,92 USD Ice Europ +0,66%
Pétrole WTI
58,48 USD Ice Europ +0,84%
VALERO ENERGY
171,898 USD NYSE -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

