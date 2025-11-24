Les entreprises du secteur de l'énergie chutent en raison des doutes sur la baisse des taux et de l'espoir d'un allègement des sanctions contre la Russie

24 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,1% en raison de la baisse des prix du pétrole O/R

** Le Brent LCOc1 perd 6 cents à 62,50 $/baril et le West Texas Intermediate (WTI) crude futures CLc1 perd 3 cents à 58,03 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les investisseurs évaluent les chances d'une réduction des taux américains par rapport à la perspective d'un accord de paix en Ukraine qui pourrait conduire à un assouplissement des sanctions contre le principal producteur, la Russie

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N chutent respectivement de 1,5% et ~1%

** EQT Corp EQT.N , Valero Energy VLO.N , Expand Energy EXE.O et EOG Resources EOG.N chutent de 1,4 % à 2,4 %; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N en baisse de 1,4 % et Marathon Petroleum MPC.N en baisse d'environ 1 %

** La société de services pétroliers Halliburton HAL.N baisse de ~1% et Baker Hughes

BKR.O légèrement