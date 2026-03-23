Les entreprises du secteur de l'énergie chutent après le report par Trump des frappes sur les centrales électriques iraniennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques chutent dans les échanges de pré-marché après que le président américain Donald Trump ait déclaré qu'il reporterait les frappes militaires sur les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 chutent de 9,3 % à 101,76 $/baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 baissent de 10,1 % à 88,09 $/baril O/R

** Les principales compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chacune baissé de 1,2 %

** Occidental Petroleum OXY.N perd 4,7% et ConocoPhillips

COP.N perd 2%

** EOG Resources EOG.N , Coterra Energy CTRA.N , Devon Energy DVN.N et SM Energy SM.N chutent de 1,8% à 5,2%

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N , HF Sinclair DINO.N et Valero Energy VLO.N sont en légère baisse