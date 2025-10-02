 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 089,00
+1,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises du secteur de l'énergie chutent alors que les prix du pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis quatre mois en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de ~1%, suite à la baisse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1,2 % à 64,55 $/baril; les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate CLc1 également en baisse de 1,2 % à 61,03 $/baril ** Les prix du brut sont tombés à leur plus bas depuis quatre mois jeudi, prolongeant une série de baisses pour le quatrième jour consécutif, en raison des préoccupations concernant l'offre excédentaire sur le marché avant une réunion du groupe de l'OPEP+ au cours du week-end

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale ** SLB SLB.N en baisse de 2,7%, APA Corp APA.O en baisse de 3% et Coterra Energy CTRA.N en baisse de 3,1% ** Séparément, Occidental Petroleum glisse de ~8%; dit qu'il vendra son activité chimique à Berkshire Hathaway

BRKa.N pour 9,7 milliards de dollars

** Le raffineur Valero Energy VLO.N en baisse de 2,1%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
24,2850 USD NASDAQ -3,09%
BERKSHIRE HATH RG-A
743 612,259 USD NYSE -0,49%
CHEVRON
154,015 USD NYSE -0,35%
COTERRA ENERGY
23,096 USD NYSE -3,55%
DELEK US HLDGS
32,070 USD NYSE -1,26%
EXXON MOBIL
111,400 USD NYSE -0,51%
Gaz naturel
3,48 USD NYMEX +0,87%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
43,990 USD NYSE -7,84%
Pétrole Brent
64,13 USD Ice Europ -1,97%
Pétrole WTI
60,50 USD Ice Europ -2,07%
SLB
34,310 USD NYSE -2,22%
VALERO ENERGY
164,216 USD NYSE -2,01%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

