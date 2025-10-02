Les entreprises du secteur de l'énergie chutent alors que les prix du pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis quatre mois en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de ~1%, suite à la baisse des prix du brut O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1,2 % à 64,55 $/baril; les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate CLc1 également en baisse de 1,2 % à 61,03 $/baril ** Les prix du brut sont tombés à leur plus bas depuis quatre mois jeudi, prolongeant une série de baisses pour le quatrième jour consécutif, en raison des préoccupations concernant l'offre excédentaire sur le marché avant une réunion du groupe de l'OPEP+ au cours du week-end

** Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N en baisse marginale ** SLB SLB.N en baisse de 2,7%, APA Corp APA.O en baisse de 3% et Coterra Energy CTRA.N en baisse de 3,1% ** Séparément, Occidental Petroleum glisse de ~8%; dit qu'il vendra son activité chimique à Berkshire Hathaway

BRKa.N pour 9,7 milliards de dollars

** Le raffineur Valero Energy VLO.N en baisse de 2,1%