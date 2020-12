Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les entreprises du CAC 40 prêtes à la transparence sur le climat Reuters • 12/12/2020 à 15:17









PARIS, 12 décembre (Reuters) - Les entreprises cotées au CAC 40 .FCHI se sont collectivement engagées samedi à fournir désormais des informations sur l'impact de leur activité sur le climat dans le cadre de publications financières régulières, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'accord de Paris. Ces 40 grandes entreprises ont accepté d'appliquer à partir de l'année prochaine les recommandations du groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TCFD selon son sigle en anglais), créé lors de la COP-21 de 2015. Cette déclaration de soutien aux recommandations de la TCFD a notamment été signée par Augustin de Romanet, le président d'Europlace, et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie. "L'alignement des principales entreprises françaises du CAC 40 et le soutien apporté aujourd'hui par la Place de Paris à la TCFD est un signal fort pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique", a déclaré Thierry Déau, président de Finance for Tomorrow, branche d'Europlace. "Cela va permettre d'accroître la comparabilité entre les différentes normes existantes et créera plus de transparence sur les risques et opportunités liés aux enjeux climatiques pour le secteur financier." L'accord de Paris sur le climat vise à maintenir à moins de 2° Celsius, voire 1,5° si possible, la hausse de la température mondiale d'ici 2100 par rapport à ses niveaux préindustriels. (Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)

