Les entreprises du bois d'œuvre en baisse après que Trump a instauré des droits de douane de 10 % sur les importations de bois
information fournie par Reuters 30/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions des entreprises de bois d'œuvre chutent après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il imposait des droits de douane de 10 % sur le bois importé

** L'imposition de nouveaux droits de douane au titre de l'article 232 est malavisée et inutile. Ces tarifs n'amélioreront pas la sécurité nationale des États-Unis - ils ne feront qu'augmenter les coûts du bois d'œuvre", déclare Kurt Niquidet, président du BC Lumber Trade Council

** Les entreprises canadiennes de bois d'œuvre: Interfor Corp IFP.TO et Canfor CFP.TO en baisse de 1,1 % chacune, West Fraser WFG.TO en légère baisse, Acadian Timber ADN.TO en baisse d'environ 1 %

** Boise Cascade BCC.N et Weyerhaeuser WY.N toutes deux en baisse marginale

** Nous nous attendons à ce que l'impact tarifaire soit supporté par l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du logement à l'horizon 2026", selon les analystes d'UBS

** Daryl Swetlishoff, analyste chez Raymond James, affirme que Canfor reste le producteur de bois d'œuvre canadien le plus exposé

** Nous nous attendons à ce que les réductions et la diminution des exportations américaines équilibrent les marchés, ce qui soutiendra les hausses de prix qui se rapprochent des coûts de production canadiens" - Raymond James

Valeurs associées

BOISE CASCADE
76,830 USD NYSE +0,33%
CANFOR CORP
12,180 CAD TSX -0,65%
INTERFOR
10,080 CAD TSX -1,37%
WEST FRASER TIMB
CAD TSX 0,00%
WEST FRASER TIMB
93,660 CAD TSX -0,67%
WEYERHAEUSE REIT
24,665 USD NYSE -0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

