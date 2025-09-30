Les entreprises du bois d'œuvre en baisse après que Trump a instauré des droits de douane de 10 % sur les importations de bois

30 septembre - ** Les actions des entreprises de bois d'œuvre chutent après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il imposait des droits de douane de 10 % sur le bois importé

** L'imposition de nouveaux droits de douane au titre de l'article 232 est malavisée et inutile. Ces tarifs n'amélioreront pas la sécurité nationale des États-Unis - ils ne feront qu'augmenter les coûts du bois d'œuvre", déclare Kurt Niquidet, président du BC Lumber Trade Council

** Les entreprises canadiennes de bois d'œuvre: Interfor Corp IFP.TO et Canfor CFP.TO en baisse de 1,1 % chacune, West Fraser WFG.TO en légère baisse, Acadian Timber ADN.TO en baisse d'environ 1 %

** Boise Cascade BCC.N et Weyerhaeuser WY.N toutes deux en baisse marginale

** Nous nous attendons à ce que l'impact tarifaire soit supporté par l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du logement à l'horizon 2026", selon les analystes d'UBS

** Daryl Swetlishoff, analyste chez Raymond James, affirme que Canfor reste le producteur de bois d'œuvre canadien le plus exposé

** Nous nous attendons à ce que les réductions et la diminution des exportations américaines équilibrent les marchés, ce qui soutiendra les hausses de prix qui se rapprochent des coûts de production canadiens" - Raymond James