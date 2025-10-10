information fournie par Boursorama avec AFP • 10/10/2025 à 17:22

Loin d'être euphorique, la confiance des consommateurs se stabilise aux Etats-Unis

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

La confiance des consommateurs ne dégringole plus aux Etats-Unis mais reste bien inférieure à celle de l'an dernier, selon un baromètre publié vendredi.

Un indice régulier mesurant cette confiance ressort à 55 points en octobre, quasiment au même niveau qu'en septembre, mais en recul de 22% sur un an, d'après l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan.

La nouvelle est de nature à rassurer les marchés financiers, qui s'attendaient à un nouveau repli, selon le consensus publié par Trading Economics.

"Le pouvoir d'achat et la détérioration des perspectives d'emploi restent en tête de liste des préoccupations des consommateurs", relève Joanne Hsu, la directrice de l'enquête, citée dans le communiqué.

"Ils n'ont pas l'impression que la situation va bientôt s'améliorer sur ces plans", ajoute-t-elle.

Elle souligne par ailleurs que la paralysie budgétaire ("shutdown") à laquelle est confronté le pays depuis le 1er octobre "n'a pas eu jusqu'à présent de conséquence sur leur perception de l'état de l'économie".