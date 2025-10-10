Réunion à l'Elysée sans le RN et LFI: Le Pen dénonce une "rupture" avec la fonction présidentielle

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, fait une déclaration à la presse lors d'une visite au congrès des sapeurs-pompiers, le 10 octobre 2025 au Mans, dans la Sarthe ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a dénoncé vendredi la réunion de crise avec les forces politiques en cours à l'Elysée où le RN et LFI n'ont pas été invités, fustigeant une "rupture" avec la fonction présidentielle.

"La volonté" d'Emmanuel Macron "de recevoir l'ensemble des partis politiques, sauf le Rassemblement national et accessoirement La France insoumise, m'apparaît être en rupture avec (...) la fonction qui est la sienne", a déclaré à la presse Marine Le Pen au congrès des sapeurs-pompiers organisé au Mans.

Mme Le Pen, qui a déambulé entre les stands durant deux heures retransmises en direct sur les chaînes d'information en continu, a de nouveau plaidé pour une dissolution de l'Assemblée.

Les responsables des partis présents à l'Elysée "sont prêts à tous les abandons pour surtout ne pas être obligés de subir la sanction des électeurs", a-t-elle fustigé, dénonçant "une réunion de marchands de tapis".

Interrogée au sujet d'un éventuel gouvernement technique -- l'une des options possibles alors que l'Elysée a annoncé sa volonté de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir -- Mme Le Pen a répondu qu'un tel gouvernement "n'exist(ait) pas".

"Le gouvernement technique, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement prend des décisions politiques", a-t-elle déclaré.

"Si le pays est dans le mur, c'est peut-être précisément parce qu'il n'y a pas eu, dans les dernières années, assez de politique, assez de directions données aux technocrates, aux sachants et aux experts", a ajouté la responsable d'extrême droite.

Mercredi, en visite au sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne, Mme Le Pen avait prévenu qu'elle "censurerait tous les gouvernements jusqu'à obtenir la dissolution".

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, fait une déclaration à la presse lors d'une visite au congrès des sapeurs-pompiers, le 10 octobre 2025 au Mans, dans la Sarthe ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

L'entourage d'Emmanuel Macron a justifié l'exclusion du Rassemblement national et de La France insoumise de la réunion par le fait qu'ils avaient "indiqué rechercher la dissolution".

Le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, "ayant indiqué qu'il existait une majorité de formations politiques opposées à la dissolution, qui est un pouvoir constitutionnel présidentiel, le chef de l'Etat a souhaité les recevoir. Cela excluait de facto le RN et LFI qui ont tous deux indiqué rechercher la dissolution", a détaillé l'entourage présidentiel.