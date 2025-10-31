Les entreprises de stockage de données Western Digital et Seagate montent en flèche grâce à l'augmentation de la demande due à l'IA

Seagate et Western Digital en hausse de plus de 200 % en 2025

L'indice S&P 1500 du matériel technologique atteint un niveau record

Les actions des sociétés de stockage de données telles que Seagate STX.O et Western Digital WDC.O ont nettement surperformé le marché général cette année, stimulées par la demande stupéfiante de disques durs dans la course mondiale à l'expansion de l'infrastructure liée à l'IA.

Les actions de Seagate et de Western Digitalse négociaient à des niveaux record , ayant bondi de plus de 200 % cette année grâce à l'essor de l'intelligence artificielle.

Western Digital a gagnéplus de 11 % vendredi après avoir annoncé des bénéfices pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

"Le fait que WDC ait obtenu des bons de commande s'étendant jusqu'à CY26 avec cinq de ses plus gros clients indique clairement que les clients ne veulent pas risquer de manquer de capacité de stockage alors que la demande liée à l'intelligence artificielle continue d'augmenter", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan dans une note.

Plus tôt cette semaine, son rival Seagate Technology STX.O a également prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations . Ses actions ont depuis grimpé de plus de 22 % et étaient en hausse de 1,1 % vendredi.

Seagate et Western Digital sont les deuxième et troisième plus fortes progressions en pourcentage cette année sur le S&P 500 .SPX , juste derrière l'opérateur de plateforme d'échange Robinhood HOOD.O .

Son petit rival Sandisk SNDK.O , qui s'est séparé de Western Digital en février, a également vu son action multipliée par cinq depuis son entrée en bourse. Les actions de la société, qui publiera ses résultats le 6 novembre, étaient en hausse de 3,6 % vendredi.

Le secteur S&P 1500 du matériel technologique, du stockage et des périphériques .SPCOMTHSP - qui regroupe les trois sociétés - a bondi de plus de 12 % sur l'annéeet a atteint un niveau record vendredi.

Les géants de la technologie Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O ont tous annoncé des plans de dépenses d'investissement annuelles plus élevées, alors qu'ils injectent de l'argent dans les puces et les centres de données.

Selon Goldman Sachs, les dépenses mondiales en infrastructures liées à l'IA pourraient atteindre 3 000 à 4 000 milliards de dollars d'ici 2030.

"Si vous étiez retourné douze ou vingt-quatre mois en arrière et que vous aviez interrogé quelqu'un sur l'IA, il n'aurait pas parlé de disques durs ... . C'est passionnant", a déclaré Martin Frandsen, gestionnaire de portefeuille chez Principal Asset Management.