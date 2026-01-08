Les entreprises de défense gagnent du terrain suite à l'appel à la hausse du budget de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,62%, S&P 500 en hausse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,49%

Les valeurs de la défense bondissent alors que Trump propose un budget de 1,5 trillions de dollars pour 2027

Ford augmente après que Piper Sandler ait relevé sa notation et augmenté ses prévisions de cours

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent moins que prévu

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Le S&P 500 a été modéré jeudi, les pertes des valeurs technologiques lourdes ayant compensé les gains plus larges, tandis que les sociétés de défense ont progressé après que le président Donald Trump a appelé à un budget militaire de 1,5 trillion de dollars.

Les valeurs technologiques du S&P 500 .SPLRCT ont perdu 1,8%, avec Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , et Broadcom AVGO.O en baisse de 1% à 3%. Elles ont également pesé sur le Nasdaq.

Sur les 11 secteurs du S&P 500, la technologie est le seul autre secteur en baisse avec celui de la santé .SPXHC .

Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS du S&P 500 a mené les gains, en hausse de 2,2%, avec Costco Wholesale COST.O en hausse de 5,3% après que Deutsche Bank ait repris la couverture de l'action avec une note "acheter". Home Depot HD.N et McDonald's MCD.N ont été les plus fortes hausses du Dow Jones.

Alphabet GOOGL.O a gagné 1,6 % après que la société mère Google a dépassé mercredi Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019, devenant ainsi la deuxième entreprise américaine la plus précieuse.

Joe Saluzzi, partenaire et cofondateur de Themis Trading, a déclaré que les investisseurs pourraient être en train de repositionner leurs avoirs, ce qui explique la sous-performance des actions technologiques. Toutefois, il est "trop tôt" pour parler d'un élargissement de la reprise du marché au-delà des valeurs technologiques.

À 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 303,83 points, soit 0,62%, à 49 299,91, le S&P 500

.SPX a gagné 3,51 points, soit 0,05%, à 6 924,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 113,93 points, soit 0,49%, à 23 469,09.

Les valeurs liées à la défense ont progressé suite à la déclaration de Trump selon laquelle le budget militaire américain de 2027 devrait s'élever à 1 500 milliards de dollars, soit nettement plus que les 901 milliards de dollars approuvés par le Congrès pour 2026.

RTX RTX.N a gagné 1,2%, Lockheed Martin LMT.N a augmenté de 4,7%, Northrop Grumman NOC.N a progressé de 3,4% et Kratos Defense KTOS.O a avancé de17,3%. Le sous-indice aérospatial et défense du S&P 500 .SPLRCAERO a atteint son plus haut niveau historique, tandis que l'indice Arca Defense .DFII était en hausse de 4%.

Les actions du secteur de la défense ont rebondi après avoir chuté mercredi suite à la menace de Trump d'empêcher les entreprises de défense de verser des dividendes ou de racheter des actions jusqu'à ce qu'elles accélèrent la production d'armes.

"Le budget de la défense est en augmentation. Bien sûr, l'administration exerce un peu plus de pression pour faire les choses d'une certaine manière, mais les investisseurs ne semblent pas s'en préoccuper à ce stade", a déclaré M. Saluzzi.

Les mouvements de la journée font suite à la séance mitigée des principaux indices de Wall Street mercredi, au cours de laquelle le S&P 500 et le Dow Jones se sont éloignés de leurs records pour terminer en baisse, tandis que le Nasdaq .IXIC s'est maintenu grâce à l'optimisme des investisseurs à l'égard des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Pendant ce temps, le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière, bien que la demande de main-d'œuvre soit restée atone, soutenant les chiffres de l 'emploi ADP et JOLTS de mercredi .

Cette semaine, l'accent sera mis sur le rapport crucial de décembre sur les emplois non agricoles, qui sera l'une des premières données fiables après la fermeture la plus longue de l'histoire des États-Unis.

Fitch a revu à la hausse ses perspectives de croissance aux États-Unis , estimant que le PIB a augmenté de 2,1 % en 2025 et prévoyant une croissance de 2,0 % en 2026, après avoir intégré les données économiques retardées par la fermeture du gouvernement l'année dernière.

Les fabricants de puces mémoire ont perdu du terrain après un rallye spectaculaire. SanDisk SNDK.O a chuté de 10,5%, tandis que Western Digital WDC.O et Seagate STX.O ont perdu environ 9% chacun.

Ford F.N a gagné 5 % après que Piper Sandler a relevé le constructeur automobile de "neutre" à "surpondéré".

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,61 contre 1 sur le NYSE et de 1,13 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux records sur 52 semaines et 13 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 101 nouveaux records et 38 nouveaux records à la baisse.