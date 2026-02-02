Les entreprises de défense américaines augmentent leurs dépenses après l'appel de Trump à accélérer les livraisons d'armes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aishwarya Jain

Les grandes entreprises de défense américaines augmentent considérablement leurs dépenses d'investissement cette année en réponse à la menace du président Donald Trump de limiter les dividendes et les rachats d'actions dans le cadre de ses efforts pour accélérer les livraisons d'armes .

Malgré l'explosion de la demande d'armes due à la multiplication des conflits géopolitiques, la croissance des dépenses d'investissement des grandes entreprises de défense est restée atone depuis 2022. Toutefois, les entreprises ont fait marche arrière et prévoient désormais que les réinvestissements en capital augmenteront de plus d'un tiers cette année.

Sur une base agrégée, cinq grandes entreprises de défense américaines devraient dépenser 10,08 milliards de dollars en dépenses d'investissement en 2026, soit une hausse de près de 38 % par rapport aux 7,31 milliards de dollars en 2025, selon Melius Research.

L'approche de la carotte et du bâton de l'administration Trump semble fonctionner, a déclaré Scott Mikus, analyste chez Melius Research.

Les accords pluriannuels de production de missiles constituent la carotte, tandis que l'ordonnance de M. Trump liant la rémunération des dirigeants et les rendements des actionnaires sert de bâton, poussant les entreprises de défense à investir dans les capacités, a-t-il déclaré.

"Les restrictions de paiement peuvent être une fonction de forçage pour le réinvestissement, le financement de la chaîne d'approvisionnement et la discipline d'exécution", a déclaré Meghan Welch, directrice générale de BGL Aerospace and Defense Advisory.

Alors que presque tous les grands entrepreneurs maintiennent leurs dividendes trimestriels, certains semblent hésiter sur les rachats d'actions.

Northrop Grumman NOC.N a déclaré qu'il suspendrait les rachats au-delà de janvier, tandis que L3Harris LHX.N a déclaré qu'il s'attendait à ce que le nombre d'actions en 2026 reste globalement conforme à celui de 2025, ce qui indique une marge de manœuvre limitée pour les rachats.

L3Harris a également déclaré qu'elle augmenterait ses dépenses d'investissement de plus de 40 % en 2026.

Les capitaux autrefois alloués aux rachats seront probablement réorientés vers la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'expansion de la main-d'œuvre, la fabrication nationale et l'investissement interne, a déclaré Mme Welch.

Lockheed Martin LMT.N , quant à lui, a déclaré qu'il évaluait encore sa stratégie et s'est refusé à tout commentaire.

"Le groupe n'a pas fait de commentaires directs sur le rendement pour les actionnaires, mais nous pensons qu'il y a une tendance claire vers les investissements et la recherche et le développement", a déclaré Ken Herbert, analyste chez RBC Capital Markets.

"Notre modèle ne prévoit plus de rachats jusqu'en 2028, mais la poursuite des versements de dividendes", a-t-il ajouté.