Les entreprises de centres de données qui envisagent une introduction en bourse font face à un marché plus difficile alors que les investisseurs se montrent de plus en plus vigilants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, DayOne prévoit une tournée de présentation mi-octobre et une introduction en bourse en novembre

* Les investisseurs privilégient les opérateurs disposant d'une clientèle plus large et d'une meilleure visibilité sur la demande

* SB Energy, soutenue par SoftBank, reporte son introduction en bourse en raison de préoccupations liées à sa valorisation et à la concentration de sa clientèle, selon certaines sources

(Ajout d’informations contextuelles sur les dépenses en IA et clarification de la valorisation attendue de SB Energy)

par Echo Wang et Yantoultra Ngui

L’opérateur de centres de données DayOne poursuit ses projets d’introduction en bourse dès novembre, selon trois personnes proches du dossier, alors même que la hausse des taux d’intérêt et les revers subis ailleurs dans l’écosystème des centres de données menacent de réduire la fenêtre d’opportunité pour les entreprises souhaitant accéder au marché des introductions en bourse.

La société basée à Singapour développe et exploite des centres de données pour des clients du cloud et de l’ de l’IA. Elle prévoit de rendre publique sa demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine à la mi-octobre et d’entrer en bourse en novembre, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour évoquer des questions confidentielles. Ces projets, y compris le calendrier de l’introduction en bourse, sont susceptibles d’être modifiés, ont-elles précisé. DayOne n’a pas souhaité faire de commentaires.

Les intentions de DayOne concernant son introduction en bourse font suite à deux revers subis cette semaine par des opérateurs de centres de données: le report de l’introduction en bourse prévue de SB Energy et l’annonce d’un litige impliquant Oracle ORCL.O et Blue Owl OWL.N , susceptible de retarder un projet de centre de données au Nouveau-Mexique.

Ce contraste met en évidence la maturation du marché des infrastructures d’IA après des années d’enthousiasme débordant de la part des investisseurs. Les entreprises disposant d’une clientèle diversifiée et d’une meilleure visibilité sur la demande continuent de susciter l’intérêt, tandis que les projets qui reposent fortement sur un seul client dans le domaine de l’IA ou qui nécessitent d’importants investissements initiaux font l’objet d’une surveillance accrue.

« La ligne de démarcation réside dans le fait que la demande soit contractuelle et déjà concrétisée, ou qu’elle soit simplement prévue », a déclaré Ke Yan, directeur de la recherche chez Shenton Research, un cabinet d’analyse financière basé à Singapour.

L’approvisionnement en électricité étant désormais le principal frein, les investisseurs privilégient les opérateurs disposant d’un approvisionnement en électricité sécurisé, d’une part importante de capacité sous contrat déjà en service ou en voie d’achèvement, ainsi que de contrats « take-or-pay » à long terme, a-t-il ajouté.

La vigilance des investisseurs s'intensifie à mesure qu'un nombre croissant d'entreprises se dirigent vers les marchés boursiers, des développeurs et opérateurs de centres de données tels que Switch, Vantage Data Centers et CyrusOne explorant ou préparant des introductions en bourse.

Switch a déposé en toute confidentialité un dossier en vue d’une introduction en bourse et devrait lancer son offre après DayOne, a indiqué l’une de ces sources.

Switch n’a pas répondu à une demande de commentaires.

UNE OFFRE PLUS DIVERSIFIÉE

La diversification géographique de DayOne et le fait qu’elle dispose de centres de données opérationnels, et pas seulement en cours de développement, ont contribué à la distinguer de certains concurrents aux yeux des investisseurs, a déclaré l’une de ces sources.

Soutenue par des investisseurs tels que Coatue et Hillhouse, la société a levé 4,5 milliards de dollars lors d’un tour de table de série C clôturé en juin. Elle pourrait chercher à lever jusqu’à 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, pour une valorisation d’environ 20 milliards de dollars, a rapporté Reuters .

Elle a obtenu des réservations de capacité d’environ 2,1 gigawatts et opère dans la région Asie-Pacifique et en Europe, notamment en Malaisie, à Hong Kong, au Japon, en Finlande et en Espagne, selon son site web.

Par ailleurs, SB Energy, soutenue par SoftBank, a reporté son projet de lancer officiellement son introduction en bourse cette semaine, le temps de répondre à des questions supplémentaires posées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC). Les investisseurs s’inquiètent également de la valorisation visée par la société et de sa dépendance vis-à-vis d’OpenAI, l’un de ses principaux clients, ont indiqué l’une des trois personnes proches du dossier et une autre source. Les discussions autour de l’introduction en bourse ont porté sur une valorisation d’environ 60 milliards de dollars, a ajouté l’une de ces personnes.

SB Energy n’a pas souhaité faire de commentaires.

Diverses transactions ont eu lieu ces derniers mois entre SoftBank, SB Energy, son principal client en matière de centres de données, OpenAI, et le fournisseur de puces d’OpenAI, Nvidia.

Nvidia NVDA.O a accepté d’apporter une garantie pouvant atteindre 105 milliards de dollars pour aider OpenAI à louer le centre de données en cours de développement par SB Energy dans l’Ohio, tout en investissant 1,5 milliard de dollars dans SB Energy.

SoftBank, bailleur de fonds d’OpenAI, recueille actuellement les ordres des investisseurs pour une émission obligataire de 10 milliards de dollars destinée à financer ses investissements dans OpenAI. La société avait précédemment contracté un emprunt garanti par sa participation dans OpenAI.

LES DÉPENSES EN IA SOUS LE JETON D’UNE SURVEILLANCE ACCRUE

Le coût du financement du déploiement de l’IA subit une pression croissante. Selon Moody’s, les dépenses d’investissement liées à l’IA des six plus grandes entreprises technologiques américaines devraient atteindre environ 1 000 milliards de dollars en 2027. La hausse des taux d’intérêt rend plus coûteux le financement d’infrastructures dont les rendements sur investissement peuvent mettre des années à se concrétiser, tandis que les investisseurs exigent une plus grande visibilité sur les clients et les flux de trésorerie qui soutiendront ces investissements.

Pour les promoteurs qui s’appuient sur l’endettement, les revenus garantis par des clients solvables sont essentiels au remboursement de cette dette, car ils financent des installations coûteuses adaptées à l’IA, notamment des baies à haute densité et des systèmes de refroidissement par liquide, a déclaré Neil Bear-Hetherington, directeur des marchés de capitaux des centres de données pour la région Asie-Pacifique chez CBRE.

Pour les promoteurs de centres de données, cela rend l’identité et la solidité financière de leurs clients de plus en plus importantes aux yeux des investisseurs qui évaluent des projets pouvant nécessiter des milliards de dollars d’investissement initial. Pour les entreprises qui se préparent à entrer en bourse, un marché des introductions en bourse moins clément et un examen plus minutieux des infrastructures d’IA les incitent à agir rapidement tant que la demande des investisseurs est présente.

« Le plus tôt sera le mieux. L’incertitude est ce qui nuit aux modèles économiques des centres de données. Les investisseurs dans ce secteur recherchent à la fois rendement et croissance, et l’incertitude pèse sur ces deux aspects, car elle augmente le coût de la dette qui soutient le rendement et retarde la mise en place du réseau et le financement dont dépend cette croissance », a déclaré M. Yan, de Shenton Research.