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Les entreprises chinoises du secteur du titane cherchent à s'implanter dans le secteur aérospatial au-delà de leur marché national
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 12:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Près de deux douzaines d'entreprises chinoises ont exposé au salon de Farnborough

* Au moins trois fournisseurs chinois ont déclaré que les avions Airbus utilisaient leur titane

* Les fournisseurs ont déclaré que les restrictions américaines laissaient des opportunités malgré les droits de douane de Trump

par Joanna Plucinska et Shivansh Tiwary

Les fournisseurs chinois de titane ont profité cette semaine du salon aéronautique de Farnborough pour courtiser les clients du secteur aérospatial, pariant que la pénurie mondiale de ce métal essentiel l'emporterait sur les inquiétudes liées aux droits de douane américains.

Le titane est essentiel à la construction aéronautique en raison de sa résistance, de sa légèreté et de sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un matériau clé pour les réacteurs, les trains d'atterrissage et les cellules. Mais l'offre a été mise à rude épreuve par une série de chocs ces dernières années, allant de la pandémie de COVID-19 aux sanctions occidentales contre la Russie, principal producteur, à la suite de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022 , en passant par les droits de douane américains sur les importations chinoises sous la présidence de Donald Trump

Près de deux douzaines d'entreprises chinoises, dont HST Titanium, Jinda Titanium et Baoji YongshengTai, ont présenté à Farnborough une gamme de produits allant de l'éponge de titane et des lingots aux plaquettes de frein en céramique, cherchant à s'étendre au-delà d'un marché intérieur dominé par le constructeur aéronautique émergent COMAC, lors d'une participation record au salon de Farnborough.

« La concurrence interne est forte en Chine et ces entreprises souhaitent trouver un marché étranger plus vaste », a déclaré Karolina Jackiewicz, négociatrice en métaux spéciaux chez CCMA, un distributeur de matières premières qui conseille les fournisseurs chinois.

LA CHINE CHERCHE À SURMONTER LES DROITS DE DOUANE DE TRUMP

Si les droits de douane américains sur le titane chinois ont dans un premier temps porté préjudice aux fournisseurs, les dirigeants du secteur ont indiqué qu'ils voyaient toujours des opportunités aux États-Unis, où l'offre est limitée et où la production nationale a cessé.

L'intérêt était également fort en Europe. Au moins trois fournisseurs chinois, qui ont souhaité rester anonymes, ont déclaré que leur titane était utilisé sur des avions Airbus.

Airbus n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters concernant son utilisation de titane chinois.

L'analyste aéronautique John Strickland a déclaré que la forte présence chinoise à Farnborough — l'un des plus grands salons aérospatiaux au monde — soulignait une nouvelle volonté de se développer sur les marchés occidentaux.

« Ils nouent des contacts. Ils développent leur réseau. Ils présentent leur produit. Ils mettent leur produit en avant », a-t-il déclaré.

Les entreprises chinoises du secteur aérospatial et de la défense étaient largement représentées lors du salon aéronautique, emmenées par COMAC, qui tente de rivaliser avec Boeing et Airbus dans l'aviation commerciale mais reste dépendante de fournisseurs étrangers pour des technologies clés, notamment les moteurs à réaction.

M. Strickland a déclaré qu'il s'attendait à ce que COMAC et les fournisseurs aérospatiaux chinois jouent un rôle croissant à l'échelle mondiale, même s'ils devront mettre en place l'écosystème de soutien qui sous-tend le succès de Boeing et d'Airbus, notamment des réseaux de maintenance et de réparation, la distribution de pièces de rechange, l'assistance technique et les services de location d'avions.

« S'ils livrent leurs avions… en termes de fiabilité, de performances, et surtout s'ils démontrent sur le marché qu'ils sont capables de développer une infrastructure de soutien à l'échelle mondiale, car c'est ce que veulent les compagnies aériennes », a déclaré M. Strickland.

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