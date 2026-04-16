Les entreprises américaines qui se sont tournées vers les technologies et l'IA au fil des ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Purvi Agarwal et Anshuman Tripathy

Le pivot de l'entreprise de baskets Allbirds BIRD.O vers l'informatique d'IA a ravivé une tendance de Wall Street de ces dernières années: les petites entreprises se penchent sur des transformations axées sur la technologie pour séduire les investisseurs avides d'IA.

Les actions d'Allbirds ont été multipliées par plus de six après avoir annoncé qu'elle se rebaptisait NewBird AI. L'entreprise de médias sociaux Myseum MYSE.O l'a rapidement suivie, avec une hausse de près de 150 % après avoir ajouté le terme "AI" à son nom.

Alors que l'appétit des investisseurs pour la technologie continue de remodeler les entreprises, voici un aperçu de quelques-uns des changements notables opérés par des sociétés américaines pour profiter de l'euphorie:

STRATÉGIE:

Au départ, MicroStrategy MSTR.O de Michael Saylor était une société de logiciels qui aidait à analyser les données financières. Elle s'est transformée en l'une des plus grandes entreprises détentrices de bitcoins BTC= en 2021 et s'est ensuite rebaptisée Strategy.

L'action a connu ses plus fortes hausses annuelles en 2023 et 2024, avec des gains de plus de 300 % chaque année, alors que la valeur du bitcoin doublait. L'action était en baisse de plus de 70 % par rapport à son plus haut niveau historique atteint en novembre 2024.

L'EXPLOITATION MINIÈRE DE CRYPTO-MONNAIES À L'INFRASTRUCTURE DE L'IA:

CoreWeave CRWV.O était à l'origine un opérateur minier d'ethereum fondé en 2017, mais a fermé son activité de minage quelques années plus tard. Elle a fait ses débuts sur le Nasdaq en avril 2025 en tant que société d'infrastructure cloud évaluée à 23 milliards de dollars, et a bondi de plus de 85% au cours de l'année. L'entreprise est en hausse de 64 % jusqu'à présent en 2026.

Applied Blockchain et HUT 8 HUT.O ont toutes deux débuté en tant qu'opérateurs miniers de crypto-monnaie, mais se sont tournées vers l'hébergement de centres de données. La première s'est rebaptisée Applied Digital APLD.O au début de 2023, tandis que Hut 8 développe son activité de centre de données .

La croissance de l'action d'Applied Digital a été globalement modérée au cours des dernières années, mais Hut 8 a enregistré des gains chaque année depuis 2023, grâce aux prix du bitcoin et à la demande de centres de données.

Après avoir émergé de la faillite en janvier 2024, Core Scientific CORZ.O a sauté dans le train de l'IA, en s'associant avec CoreWeave pour fournir l'infrastructure qu'elle utilisait déjà pour le minage de bitcoins. Ses actionnaires ont rejeté une offre d'acquisition de CoreWeave l'année dernière.

TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY

Trump Media & Technology DJT.O , détenue en grande partie par le président américain Donald Trump, était à l'origine une entreprise de médias sociaux, la maison mère de la plateforme "Truth Social".

Elle a commencé à se développer dans la finance numérique l'année dernière avec la création d'une trésorerie en bitcoins, une nouvelle entreprise avec Crypto.com par le biais d'une société d'acquisition de chèques en blanc.

L'action a connu l'un de ses plus grands bonds quotidiens en décembre 2025, lorsqu'elle a envisagé de scinder la plateforme pour en faire une société cotée en bourse.

Cependant, sa valeur a diminué de plus de moitié en 2025, malgré l'intérêt des investisseurs pour les trésoreries en jetons numériques.

DOMINARI HOLDINGS

Initialement créée sous le nom d'Alkido Pharma, la société s'est transformée en Dominari Holdings DOMH.O en décembre 2022, dans le but de se diversifier du secteur de la santé vers celui de la finance.

Elle a ensuite créé American Data Centers - dont les membres comprenaient les fils de Trump - Donald Trump Jr. et Eric Trump - dans un contexte de forte demande d'infrastructures de calcul à haute performance.

ALGORHYTHM HOLDINGS, ALT5 SIGMA:

The Singing Machine Company, qui vendait des produits de karaoké, a annoncé en septembre 2024 qu'elle avait acquis SemiCab, une entreprise de logistique de l'IA, et s'est transformée en Algorhythm Holdings RIME.O .

L'action a plongé de plus de 37 % ce mois-là, mais avait bondi de plus de 42 % en août 2024. L'entreprise a conclu la vente de son ancienne activité de karaoké en août 2025 pour 4,5 millions de dollars.

Algorhythm Holdings a enregistré des pertes annuelles en 2024 et 2025, et n'a pas bougé depuis le début de l'année.

JanOne a vendu son ancienne activité de recyclage Arca en mars 2023 pour se concentrer sur son activité biopharmaceutique en pleine croissance, mais a profité de l'engouement pour les cryptomonnaies avec l'acquisition d'ALT 5 Sigma en 2024. L'action ALTS.O a été multipliée par huit cette année-là, sa meilleure performance jamais enregistrée.

ALT 5 Sigma a acheté des jetons dans le World Liberty Financial de Trump, mais a lutté contre l'appétit vacillant des investisseurs pour les acheteurs de crypto-monnaies.

RIOT BLOCKCHAIN:

Le fabricant d'équipements de diagnostic Bioptix a annoncé en octobre 2017 qu'il se rebaptisait Riot Blockchain - un investisseur et un opérateur de blockchain, à l'époque où les crypto-monnaies étaient apparues comme une nouvelle technologie.

Son cours a été multiplié par cinq dans les trois mois qui ont suivi l'annonce, clôturant l'année 2017 avec un bond de plus de 730 %, le deuxième plus grand bond annuel jamais enregistré par l'entreprise. L'entreprise opère désormais sous le nom de Riot Platforms RIOT.O .

LONG BLOCKCHAIN:

Les actions de Long Island Iced Tea ont presque triplé lorsqu'elle est devenue un autre chasseur de tendances, passant du thé glacé à la blockchain et se réorganisant en Long Blockchain Corp en décembre 2017.

La société a vendu ses anciens actifs de boissons en 2019, quelques mois après avoir reçu un avis de radiation du Nasdaq.

EASTMAN KODAK:

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un pivot complet, Eastman Kodak

KODK.N a sauté dans le train des crypto-monnaies en janvier 2018 après avoir lancé sa crypto-monnaie "KODAKCoin" pour les photographes. L'entreprise est toujours connue pour son activité d'imagerie et d'appareils photo.

Les actions du géant de la photographie ont grimpé en flèche de 156 % ce mois-là, ce qui en fait le deuxième plus grand bond mensuel de l'histoire de l'entreprise.