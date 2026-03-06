Les entreprises américaines du secteur de l'énergie sont en demi-teinte alors que le Brent atteint 90 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour)
6 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines ont été mitigées dans les échanges matinaux, suivant le marché plus large, malgré une hausse de 6% des prix du pétrole brut .N
** Le prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 a augmenté de 6,3 % à 90,89 $/baril pour la première fois depuis avril 2024; en voie de réaliser la plus forte hausse hebdomadaire depuis la volatilité de la pandémie COVID-19 au printemps 2020
** Les prix du pétrole augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient interrompt les exportations de marchandises et d'énergie par le détroit d'Ormuz
** La volatilité reste élevée et les marchés physiques se resserrent... Nous prévoyons que les prix continueront d'augmenter sans qu'il y ait de déclencheurs évidents d'une réduction des risques pour l'offre à l'horizon", déclare Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum
** Exxon Mobil XOM.N en légère hausse, Chevron CVX.N en baisse de 0,4%
** APA corp APA.O , EQT corp EQT.N , EOG Resources EOG.N et Expand Energy EXE.O gagnent marginalement
** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N en baisse de 1,4% et ~1 chacune
** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en baisse de ~1, Valero Energy VLO.N en baisse de 1,4% et Phillips 66
PSX.N en baisse de 1,6%
