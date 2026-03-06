 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie sont en demi-teinte alors que le Brent atteint 90 dollars le baril
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

6 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines ont été mitigées dans les échanges matinaux, suivant le marché plus large, malgré une hausse de 6% des prix du pétrole brut .N

** Le prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 a augmenté de 6,3 % à 90,89 $/baril pour la première fois depuis avril 2024; en voie de réaliser la plus forte hausse hebdomadaire depuis la volatilité de la pandémie COVID-19 au printemps 2020

** Les prix du pétrole augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient interrompt les exportations de marchandises et d'énergie par le détroit d'Ormuz

** La volatilité reste élevée et les marchés physiques se resserrent... Nous prévoyons que les prix continueront d'augmenter sans qu'il y ait de déclencheurs évidents d'une réduction des risques pour l'offre à l'horizon", déclare Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** Exxon Mobil XOM.N en légère hausse, Chevron CVX.N en baisse de 0,4%

** APA corp APA.O , EQT corp EQT.N , EOG Resources EOG.N et Expand Energy EXE.O gagnent marginalement

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N en baisse de 1,4% et ~1 chacune

** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en baisse de ~1, Valero Energy VLO.N en baisse de 1,4% et Phillips 66

PSX.N en baisse de 1,6%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
32,9500 USD NASDAQ +1,76%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
189,486 USD NYSE -0,21%
DEVON ENERGY
44,890 USD NYSE +0,94%
DIAMONDBACK ENG
181,0350 USD NASDAQ +1,11%
EOG RESOURCES
132,500 USD NYSE +1,20%
EQT
62,045 USD NYSE +0,62%
EXPAND ENER
107,4700 USD NASDAQ +0,75%
EXXON MOBIL
151,800 USD NYSE +0,71%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,465 USD NYSE +0,89%
MARATHON PETRO
217,460 USD NYSE +0,32%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,090 USD NYSE +1,60%
PHILLIPS 66
163,480 USD NYSE -1,79%
Pétrole Brent
91,84 USD Ice Europ +8,93%
Pétrole WTI
89,79 USD Ice Europ +13,83%
SLB
47,240 USD NYSE -0,33%
VALERO ENERGY
225,050 USD NYSE -1,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank