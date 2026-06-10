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Les entreprises américaines de transport routier reculent après le lancement par Amazon d'une offre de transport de lots partiels
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 juin - ** Les actions des entreprises de transport routier américaines en baisse après le lancement par Amazon AMZN.O d'une offre de fret en chargement partiel (LTL) destinée à toutes les entreprises

** United Parcel Service UPS.N recule de 2,4%, Knight-Swift Transportation KNX.N perd 2,3% et J.B. Hunt

JBHT.O cède environ 3%

** Les actions de FedEx Freight FDXF.N reculent d'environ 3%, celles de XPO XPO.N de près de 5% et celles d'Old Dominion

ODFL.O de 6,3%

** Jim Ruiz, directeur d'Amazon Freight, a déclaré que le service LTL de l'entreprise offre aux expéditeurs une option de transport de fret rentable tout en garantissant le suivi en temps réel et la fiabilité que les clients attendent d'Amazon

** Les analystes de Baird évoquent une “pression à la vente”, les actions du secteur du transport de lots partiels se négociant à des multiples élevés; ils estiment qu'“il faudra peut-être du temps au marché pour déterminer si la menace concurrentielle perçue va bien au-delà de l'annonce elle-même”

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