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Les entreprises américaines de logiciels reculent après les résultats médiocres d'IBM et de ServiceNow au premier trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions des sociétés américaines de logiciels chutent avant bourse après les faibles résultats du premier trimestre d'IBM IBM.N et de ServiceNow NOW.N . ** L'action NOW a chuté de 13,8% avant bourse après que la société a déclaré que les retards dans la conclusion de plusieurs grands contrats gouvernementaux au Moyen-Orient ont pesé sur la croissance de ses revenus d'abonnement au premier trimestre ** IBM a chuté de 7,3 % avant bourse après que la société a annoncé un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, la faiblesse de sa division logicielle alimentant les inquiétudes quant aux perturbations causées par les outils d'intelligence artificielle

** D'autres actions de logiciels comme Microsoft MSFT.O chutent de 1,7%, Adobe ADBE.O chute de 2,3%, CrowdStrike

CRWD.O baisse de 2,5%

** Intuit INTU.O perd 3,3%, AppLovin APP.O recule de 1,8%, Datadog DDOG.O baisse de 2,2%, Workday WDAY.O chute de 4,9%

** L'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV.N est également en baisse de 3%

Valeurs associées

ADOBE
255,9400 USD NASDAQ +3,54%
APPLOVIN RG-A
483,7100 USD NASDAQ +2,23%
CROWDSTRIKE
466,6800 USD NASDAQ +3,80%
DATADOG RG-A
132,1400 USD NASDAQ +2,20%
IBM
252,150 USD NYSE -1,39%
INTUIT
408,6800 USD NASDAQ +0,95%
MICROSOFT
432,9200 USD NASDAQ +2,07%
SERVICENOW
103,110 USD NYSE +2,94%
WORKDAY-A
126,6000 USD NASDAQ -1,98%
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