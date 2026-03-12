Les entreprises américaines de gaz naturel sont en hausse alors que le conflit iranien stimule la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain

NGc1 ont augmenté de 0,8 % à 3,236 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), plaçant le contrat sur la voie de sa plus haute clôture depuis le 13 février pour la deuxième journée consécutive

** Les prix du gaz naturel ont augmenté suite à la hausse des prix mondiaux de l'énergie en raison de la guerre en Iran et parce que le temps plus frais a stimulé la demande de chauffage cette semaine plus que prévu

** Les sociétés de gaz naturel: Cheniere Energy

LNG.N , Venture Global VG.N , EQT Corp

EQT.N et CNX Resources Corp CNX.N augmentent entre ~1% et 2,1%

** Natgas ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,8%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 3,3%