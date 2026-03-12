 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises américaines de gaz naturel sont en hausse alors que le conflit iranien stimule la demande
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain

NGc1 ont augmenté de 0,8 % à 3,236 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), plaçant le contrat sur la voie de sa plus haute clôture depuis le 13 février pour la deuxième journée consécutive

** Les prix du gaz naturel ont augmenté suite à la hausse des prix mondiaux de l'énergie en raison de la guerre en Iran et parce que le temps plus frais a stimulé la demande de chauffage cette semaine plus que prévu

** Les sociétés de gaz naturel: Cheniere Energy

LNG.N , Venture Global VG.N , EQT Corp

EQT.N et CNX Resources Corp CNX.N augmentent entre ~1% et 2,1%

** Natgas ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,8%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 3,3%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
257,760 USD NYSE +2,93%
CNX RESOURCES
41,210 USD NYSE +1,10%
EQT
64,350 USD NYSE +0,81%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
99,89 USD Ice Europ +6,69%
Pétrole WTI
95,40 USD Ice Europ +7,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain
    Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:24 

    ​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi. Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ... Lire la suite

  • Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles
    Abivax dément les rumeurs de rachat par AstraZeneca
    information fournie par Reuters 12.03.2026 17:21 

    La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank