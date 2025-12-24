Les entreprises américaines de gaz naturel se replient dans un contexte de faibles échanges avant les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent dans un marché étroit avant les vacances, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 6,3 cents à 4,35 dollars par million d'unités thermiques britanniques

** Les sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en baisse de 1%; Expand Energy EXE.O et EQT Corp EQT.N en baisse de 1,4%

** FNB de gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en baisse de 4,1% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 4%