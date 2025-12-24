 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel se replient dans un contexte de faibles échanges avant les fêtes de fin d'année
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent dans un marché étroit avant les vacances, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 6,3 cents à 4,35 dollars par million d'unités thermiques britanniques

** Les sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en baisse de 1%; Expand Energy EXE.O et EQT Corp EQT.N en baisse de 1,4%

** FNB de gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en baisse de 4,1% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 4%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
190,750 USD NYSE -0,50%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
37,140 USD NYSE -1,56%
EQT
54,160 USD NYSE -0,71%
EXPAND ENER
110,0900 USD NASDAQ -0,97%
Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,15 USD Ice Europ -0,48%
Pétrole WTI
58,31 USD Ice Europ -0,24%
